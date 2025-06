Emergenze e alluvioni. La Protezione civile organizza sei incontri nei vari quartieri

Come leggere un’allerta meteo? Quali sono i comportamenti da adottare prima, durante e dopo una emergenza? Come mantenersi aggiornati attraverso informazioni affidabili? Come iscriversi all’alert system del Comune? Per rispondere a queste e altre domande, la Protezione Civile del Comune organizza sei incontri pubblici in ogni Quartiere per promuovere la campagna ‘Io non rischio’ del dipartimento nazionale di Protezione civile, alla presenza di tecnici e volontari della Protezione civile. Iscrizioni online all’indirizzo: https://forms.gle/jyJyoJHX7mmsTsuW8.

"La Protezione civile – commenta l’assessora Matilde Madrid (foto) – è certamente risposta all’emergenza, ma anche cultura della prevenzione e partecipazione attiva dei cittadini. Con questi incontri vogliamo rendere accessibili a tutti informazioni fondamentali per affrontare eventi critici. Confrontarsi e prepararsi insieme è il modo migliore per proteggerci come comunità".

Il primo appuntamento sarà lunedì dalle 18.30 alle 20 al Borgo Panigale-Reno, nella Sala Falcone e Borsellino di via Battindarno 123. E ancora: 16 giugno (18.30-20) nella sala polivalente di via Populonia 2 (Savena); 20 giugno (18.30-20) nella sala consiliare ‘Vinka Kitarovic’ in piazza Giovanni Spadolini 7 (San Donato-San Vitale); 23 giugno (18.30-20) nella sala di Consiglio di Quartiere in via Santo Stefano 119; 26 giugno (18.30-20) nella sala di Consiglio di Quartiere in via di Saliceto (Navile); 27 giugno (18.30-20) nella sala di Consiglio di Quartiere in via Dello Scalo 21 (Porto-Saragozza). La campagna ‘Io non rischio’ è promossa e realizzata in collaborazione con Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS - Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci.