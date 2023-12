Emergenze e soccorsi. Gestione degli aiuti e app, le proposte di 250 studenti

Guidare i soccorritori, coordinare gli aiuti, distribuire i beni di prima necessità a chi ne ha bisogno. Sono le sfide su cui si sono misurati gli studenti che hanno partecipato al Summer Camp e allo School Program di Fondazione Golinelli e Fondazione Carisbo. Si tratta di 250 ragazzi, provenienti da quindici scuole medie e superiori dell’area metropolitana di Bologna. Il Summer Camp, giunto alla terza edizione e partito il 14 giugno, si è concluso pochi giorni. Al centro del programma il tema, attualissimo dopo l’alluvione di maggio, della gestione delle emergenze: dalle soluzioni rivolte ai soccorritori, per un coordinamento tempestivo degli aiuti, al possibile contributo dei comuni cittadini. Il primo dei tre lavori presentati è ‘Gen-Gestione Emergenze Nazionali’, una piattaforma che in situazioni di emergenza mette in contatto chi vuole donare beni di prima necessità da remoto con le persone colpite.

"Pensavo che in un progetto d’impresa gli aspetti da curare fossero pochi: non immaginavo quanto complesso fosse creare qualcosa di così strutturato. Dividerci le mansioni e lavorare in team sui diversi aspetti ci ha permesso di mettere al centro la cosa più importante, il bisogno delle persone", racconta Giulia, 18 anni, studentessa dell’Iis Archimede di San Giovanni in Persiceto.

Al tema del tracciamento tempestivo è legata anche la seconda proposta, ‘Resq talkie’ un sistema che, tramite dei walkie talkie dotati di gps, permette di tracciare i soccorritori durante le emergenze e inviare dati per efficientare l’organizzazione dei soccorsi. L’ultima idea è stata Auxy, applicazione che mostra una mappa in tempo reale per capire la gravità dell’emergenza e le aree su cui è necessario un intervento. Gli studenti "diventeranno portatori delle competenze tecnologiche, tecniche e digitali apprese, elementi chiave per uno sviluppo sostenibile, e all’insegna dell’innovazione, del nostro territorio nei prossimi anni", sottolineano il segretario generale di Fondazione Carisbo, Alessio Fustini, e il direttore e vicepresidente di Fondazione Golinelli, Antonio Danieli. Il ‘Big data and climate change’ school program, alla sua prima edizione, dal 13 novembre e fino alla primavera, porterà 230 studenti al secondo e terzo anno delle medie e al primo anno delle superiori, a dialogare insieme in un ciclo di laboratori gratuiti per approfondire competenze trasversali e capacità tecniche per il loro futuro.