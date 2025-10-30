Gli speculatori
Emil Banca, 15 milioni a Illumia: "Un passo avanti per la crescita"
30 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
Emil Banca, 15 milioni a Illumia: "Un passo avanti per la crescita"

Emil Banca finanzia lo sviluppo di Illumia con un finanziamento da 15 milioni di euro, erogato in pool con il gruppo Bcc Iccrea. "Per noi è un’operazione molto importante: per l’importo, che senza la collaborazione del Gruppo non avremo potuto erogare, e perché ci permette sostenere i piani di sviluppo di un’azienda estremamente dinamica, che dà lustro e valore al nostro territorio", commenta il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti.

Alla firma del contratto, oltre a Galletti, erano presenti, tra gli altri, il vicedirettore generale della Bcc attiva in tutta Emilia, Gianluca Pavan, Daniele Cambriani, responsabile Centro Imprese Bologna Gruppo Bcc Iccrea, e Marco Bernardi, presidente della società bolognese attiva nel campo della distribuzione di energia elettrica e gas.

"Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita e consolidamento industriale", ha detto Bernardi.

"Le risorse messe a disposizione da Emil Banca ci permetteranno di sostenere gli investimenti nella produzione e nello sviluppo di nuove soluzioni energetiche, rafforzando la nostra presenza lungo tutta la filiera e confermando la volontà di Illumia di essere protagonista della transizione energetica, partendo dal territorio", spiega il numero uno di Illumia.

