Emil Banca dona 30mila euro

Il cuore di Emil Banca batte per i territori colpiti dall’alluvione e per i cittadini del territorio che ancora stanno cercando di risollevarsi dal disastro di maggio. Con le donazioni di dipendenti, amministratori e Comitati Soci, Emil Banca ha deciso di aiutare la provincia bolognese che ancora deve fare i conti con i danni del maltempo del maggio scorso.

Ammontano a circa 30mila euro i fondi ottenuti da una specifica raccolta che la Bcc emiliana ha attivato al proprio interno (accanto a quella a favore di Anpas Emilia-Romagna per ripristinare sedi e mezzi della Protezione Civile, che ancora prosegue) per aiutare i territori e le comunità di cui fa parte.

Questi fondi sono già stati consegnati alle realtà locali, finalizzati a tre progetti specifici.

Del totale, ventimila euro sono stati destinati all’Appennino, tra Monzuno – dove il Comune provvederà a ripristinare l’illuminazione pubblica di via Val di Setta, a Vado, dove tutti i pali sono caduti – e San Benedetto Val di Sambro, per ripristinare la viabilità di via Cà di Galeazzi, una strada comunale che porta all’omonima località, nella frazione di Madonna dei Fornelli.

Gli altri diecimila euro aiuteranno, invece, Molinella, uno dei Comuni della pianura bolognese maggiormente colpiti dal maltempo di maggio.

La donazione è stata fatta alla Parrocchia di Selva Malvezzi che, assieme alla Caritas locale, da subito si è adoperata per dare una mano alle circa ottanta famiglie sfollate dalla frazione e oggi sta gestendo il post emergenza e l’altrettanto difficile fase del ritorno alla normalità.

Ma non solo. Oltre alle raccolte fondi, Emil Banca si è subito attivata per dare liquidità a chi aveva subito danni, congelando inoltre le rate dei finanziamenti di imprese e privati per un totale di 40 milioni di euro di crediti residui. In totale, le varie moratorie attivate hanno coinvolto oltre 100 clienti.

Il direttore generale di Emil Banca, Daniela Ravaglia, aveva spiegato così la ratio delle moratorie: "Per la banca sarà un’operazione onerosa, ma speriamo che possa servire a dare un po’ di ossigeno alle nostre comunità".