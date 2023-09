Emil Banca e Istituti tecnici. Intesa sui fondi del Pnrr

Emil Banca al fianco degli ITS (Istituti tecnici superiori) per la gestione dei fondi del Pnrr destinati alla formazione. La Banca di credito cooperativo affianca l’Associazione scuola politecnica ITS Emilia-Romagna con le coperture finanziarie necessarie all’anticipo dei fondi messi a disposizione con il Bando di sistema regionale e con le fidejussioni, che servono per ottenere dal ministero lo sblocco del 10% della linea di finanziamento da 27 milioni di euro. Inizia così la collaborazione tra Emil Banca e gli ITS, con l’obiettivo di sostenere i giovani verso professioni tecnologiche qualificate. Questi offrono un percorso d’istruzione post diploma in grado di formare i giovani in diverse aeree: dal Marketing turistico alla mobilità e alla logistica, dalla meccanica di automazione e dal packaging alla gestione della filiera agroalimentare, dalle tecnologia digitali e dalla moda alla produzione dispositivi biomedicali, fino alla sostenibilità e all’efficenza energetica.

La domanda da parte delle aziende di tecnologi specializzati è altissima e l’inserimento lavorativo è al 90% dei diplomati.

"Emil Banca risponde a un’esigenza del territorio, facendo da motore di sviluppo per un sistema in cui pubblico e privato lavorano per il bene comune", commenta il direttore generale Daniele Ravaglia.

"Un accordo innovativo, non solo finanziario, che rende Emil Banca un punto di riferimento a sostegno delle imprese, studenti e famiglie dell’Emilia-Romagna – puntualizza Serse Soverini, direttore operativo dell’Associazione –. Per gli ITS della nostra regione il Pnrr ammonta a oltre 70 milioni di euro: un vero e proprio ‘piano Marshall’".

"Abbiamo messo in piedi un sistema pubblico privato che, dicono i numeri, funziona", aggiunge Ormes Corradini, presidente dell’Associazione.

"L’intervento di Emil Banca dimostra che il sistema integrato pubblico-privato di questa regione è un valore aggiunto", sottolinea Vincenzo Colla, assessore regionale al Lavoro.

"Il ruolo delle banche di credito cooperativo è questo: individuare le necessità del tessuto sociale in cui è presente e cercare le soluzioni sostenibili per risolvere i problemi", conclude il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti.