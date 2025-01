Emil Banca e la Via della Solidarietà: "In 10 anni raccolti tre milioni di euro"

In dieci anni con La Via della Solidarietà Emil Banca ha raccolto più di tre milioni di euro per attività promosse da realtà emiliane del Terzo settore.

La prima raccolta, dieci anni fa, aiutò tre atleti non vedenti a trovare le risorse per partecipare ai Mondiali di arrampicata sportiva. L’ultima campagna, attualmente in corso, è stata lanciata da un gruppo di architetti, designer e professionisti dell’Aps Ánako per realizzare giubbotti salvagente dedicati ai più piccoli e per le mamme con neonati da consegnare alle Ong che fanno soccorso nel Mediterraneo.

Grazie al progetto di Emil Banca, la Bcc aderente al Gruppo Iccrea presente a Bologna, Modena, Reggio, Ferrara, Parma e Piacenza, sono stati ristrutturati oratori e sale comuni, acquistate attrezzature e promosso rassegne teatrali. Le raccolte sono servite a rifare palestre, organizzare corsi per anziani, dare un servizio migliore alle persone in difficoltà, promosse da centinaia di realtà emiliane del Terzo settore, dalle polisportive alle parrocchie passando per cooperative e associazioni.

"Il segreto è la formazione – spiega il direttore generale di Emil Banca, Matteo Passini – in questi anni, con il team di Ginger, abbiamo insegnato a diverse centinaia di persone come utilizzare il crowdfunding, uno strumento che si è rivelato decisivo per le attività dedicate al bene comune. Uno strumento che ha moltiplicato i nostri sforzi riuscendo a reperire quelle risorse che altrimenti nessuno, da solo, avrebbe avuto la forza o la possibilità di mettere in circolo”.