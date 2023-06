Emil Banca festeggia i Comitati Soci "Un modello seguito da tutti"

LOIANO

Una festa per celebrare i primi 30 anni di vita dei Comitati Soci Emil Banca dell’Appenino Bolognese. I soci Emil Banca dei Comitati di Monzuno, Vado, Rioveggio, Loiano e Madonna dei Fornelli si sono trovati a Palazzo Loup per ricordare ciò che è stato e dare il giusto riconoscimento a chi ha lavorato e si è impegnato per la crescita della banca e, con essa, di tutte le comunità di cui fa parte. A fare gli onori di casa il direttore generale, Daniele Ravaglia, assieme al presiedente, Gian Luca Galletti, al vicepresidente, Graziano Massa, ai sindaci di Loiano e Monzuno, e al rappresentante del Comune di San Benedetto Val di Sambro.

I Comitati Emil Banca sono formati da soci che volontariamente mettono il proprio tempo al servizio della loro cooperativa di credito. Sono dotati di un budget, che utilizzano in autonomia, per organizzare attività o sostenere le iniziative e le realtà locali.

"I primi sono nati quando le Casse Rurali di Monzuno e Loiano decisero di aggregarsi - ha ricordato Ravaglia - la paura era quella di perdere l’identità, di allontanarsi dalle radici. Così pensammo di creare attorno ad ogni filiale un gruppo di soci che tenesse saldo il legame tra il Cda e le comunità locali. Oggi quasi tutte le Bcc d’Italia hanno i loro Comitati Soci: siamo stati pionieri di un modello all’interno dell’intero Credito Cooperativo".

La fusione tra la Cassa Rurale di Monzuno e quella di Loiano è stata una delle prime otto che, sotto la guida di Ravaglia, hanno portato all’attuale assetto di Emil Banca che, con oltre 55 mila soci e un territorio che si estende in tutta l’Emilia, è una delle Bcc più grandi d’Italia. I Comitati Soci oggi sono 33 a cui partecipano oltre 300 soci volontari di ognuna delle sette provincie in cui è presente la banca.

"Gli ottimi risultati che abbiamo ottenuto in questi anni - ha detto Ravaglia - sono merito di un modo differente di fare banca, attento alle persone e fondato su valori e su quel senso di comunità che il modello dei Comitati Soci ci aiuta a non perdere". La giornata, iniziata ricordando i soci e i dipendenti della banca protagonisti di quella stagione che oggi non ci sono più, è terminata in festa con la musica di Fio Zanotti and Friends.