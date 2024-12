Emil Banca gioca d’anticipo: "Subito un tavolo per le imprese"

"Serve un tavolo regionale con le banche per anticipare il 2025, che sarà un anno difficile". Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca e vicepresidente della Federazione delle Bcc dell’Emilia-Romagna, ‘chiama’ la Regione e il sistema bancario per affrontare l’inizio del nuovo anno e per prevenire i danni per le imprese e i lavoratori. Sul piatto ci sono i temi caldi della cassa integrazione e della difficoltà delle piccole e medie aziende.

Galletti, a che cosa si riferisce? "Siamo preoccupati per il 2025 e poniamo l’attenzione sulla cassa integrazione. Se confrontiamo gli ultimi dati disponibili, di settembre 2024, con quelli del settembre 2023, vediamo che le ore di cassa integrazione in regione sono raddoppiate. Un segnale importante, che non si può ignorare".

Quali sono i settori più colpiti? "Le piccole imprese mostrano sofferenza, soprattutto quelle di alcuni settori, come la moda, l’automotive e in generale il mondo della meccanica, che sono il tessuto industriale della nostra regione. In una regione che è la locomotiva d’Italia, con la Lombardia, quindi, non possiamo permetterci un rallentamento economico".

Di che cosa c’è bisogno? "Il sistema di garanzie messo a disposizione dal governo in questi anni di difficoltà, dalle garanzie di mediocredito a quelle Sace per le grandi aziende, è stato efficace. Tra le congiunture internazionali e l’aumento dell’energia, questo sistema ha permesso alle banche di finanziare anche piccole aziende che stavano subendo un calo del fatturato. Il sistema deve continuare".

È sufficiente solo questo? "Serve un tavolo regionale con le banche per monitorare la situazione, individuando strumenti che le banche devono mettere a disposizione. In particolare, le piccole imprese fanno fatica a usare gli strumenti previsti dal nuovo codice della crisi d’impresa: non li conoscono approfonditamente o non hanno organismi di vigilanza interna".

Qual è l’obiettivo? "Intervenire prima che la crisi si manifesti, quando ancora l’impresa può godere di aiuti finanziari. E le banche, nelle rigide regole della Bce, devono adottare il massimo di flessibilità".

Pensa di sedersi presto al tavolo con la Regione? "In questi anni con l’assessore Colla abbiamo lavorato sempre in maniera propositiva, quindi c’è tutto lo spazio per poter avviare il tavolo".

Che anno è stato il 2024? "Il settore bancario è andato bene: siamo dotati di un sistema finanziario e bancario, a ogni livello, probabilmente tra i migliori dell’Europa. Qui rientrano le banche di credito cooperativo, fondamentali perché più di tutte aiutano i territori nei quali operano".

E per Emil Banca? "Emil Banca è sana e solida, e chiude con un bilancio più che positivo. Questo ci permette di avere una buona patrimonializzazione e di affrontare il futuro con ottimismo".

Quali misure sono in campo per contrastare le difficoltà future? "Già da tempo anticipiamo la cassa integrazione alle aziende, permettendo ai lavoratori di goderne da subito".