Emil Banca in aiuto delle famiglie: "La crisi si fa sentire anche qui"

"Noi siamo una banca di credito cooperativo. E abbiamo come missione il benessere delle persone e delle comunità dove operiamo, cioè l’Emilia". E anche qui, in Emilia, "le famiglie sono in difficoltà, causa l’aumento dei prezzi del consumo, dell’energia, e dei tassi bancari – spiega Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca -. L’Emilia è sì forte, ma spesso cadiamo nell’errore di ignorare queste difficoltà, mentre le disuguaglianze esistono anche da noi. Da queste considerazioni nasce l’intervento di Emil Banca".

Di cosa si tratta?

"La nostra è una strategia mirata, formata da tre diversi interventi. Il primo è rivolto a tutti i nostri clienti che hanno un mutuo ipotecario per la prima casa, e che hanno un debito residuo inferiore ai 400mila euro e un tasso superiore al 3,75%: a partire dall’addebito della rata di dicembre, troveranno un accredito pari allo 0,50% degli interessi calcolati sul debito residuo. L’importo degli accrediti, dai nostri calcoli, sarà in media di 300-400 euro, e potrà arrivare fino a duemila euro. Ma non solo: per coloro che hanno un Isee inferiore a 15mila euro, il ristoro sarà aumentato dello 0,20%. I clienti interessati dall’operazione sono circa 4500 e il sollievo economico dato dalla banca ammonta complessivamente a un milione e mezzo di euro. Così siamo in linea con la nostra missione: questo, infatti, era il momento di intervenire a favore di coloro che fanno fatica a pagare le rate del mutuo".

Cos’altro?

"Una riduzione di tasso per le cooperative sociali, associazioni sportive e culturali, per un costo complessivo di circa 300mila euro. Mentre a più di 3mila clienti è già stato concesso, su richiesta, una rinegoziazione dei mutui con dilazione e riduzione del tasso, per un valore complessivo stimato in circa un milione di euro a carico della banca".

Si tratta, quindi, di un intervento di grande valore.

"Con questi interventi, in totale, abbiamo così riconosciuto ai nostri clienti un beneficio di tre milioni di euro. Siamo partiti dalla consapevolezza che anche nella ricca Emilia è presente una fascia di famiglie che fa fatica ad arrivare a fine mese. Il nostro è un segnale tangibile: bisogna tenere alte le difese e l’attenzione sul tema. Questo è il momento della ‘restituzione’".

Quanto è necessario fare squadra?

"È importantissimo. Dal sistema bancario, alle istituzioni, le imprese: tutti coloro che possono aiutare l’Emilia a rimanere forte. Prima di tutto, infatti, è necessario salvare il tessuto sociale ed economico della nostra regione: solo questo ci permetterà nel medio-lungo periodo di mantenere forti i nostri conti. Ed Emil Banca ha messo in campo il suo contributo".

Che cosa rappresenterà questa operazione per le famiglie?

"Un sollievo economico, cioè una maggiore tranquillità in un momento difficile. Emil Banca non vuole lasciare indietro nessuno".