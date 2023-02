Emil Banca in crescita "Ma si allarga il divario tra i ricchi e i poveri"

Nel 2022 Emil Banca ha registrato l’ingresso di circa 17mila nuovi clienti (183.000 in totale) e 4mila soci e la base sociale è salita a oltre 54.600 unità. Non solo. Grazie alla sostanziale tenuta della raccolta (6,7 miliardi di euro) e a una crescita degli impieghi del 7,8%, i mezzi amministrati hanno superato i 10 miliardi e 700 milioni di euro. Questi i risultati di un bilancio che, anche in uno scenario non privo di difficoltà, ha visto così la Banca "concludere un altro anno sopra le aspettative – spiega il direttore generale, Daniele Ravaglia –. Nel corso del 2022 diverse complicazioni hanno toccato le nostre comunità. Questo lo sappiamo bene. Ma ciò non ci ha comunque impedito di continuare a crescere in modo significativo, grazie alla fiducia che la banca è riuscita ad acquisire nel corso del tempo nei confronti di soci e clienti".

Direttore, che anno è stato per voi il 2022?

"Abbiamo raggiunto un risultato economico molto importante. Questo perché abbiamo cresciuto l’operatività: abbiamo infatti accompagnato i clienti nelle loro esigenze finanziare, abbiamo aumentato i volumi, le masse e acquisito un’area territoriale nuova che l’anno prima non era a bilancio, cioè Piacenza, con nove nuove filiali Emil Banca. Ora infatti siamo presenti con 97 filiali in tutte le provincie emiliane e nel Mantovano".

A premiarvi sono anche i dati di solidità.

"Sì. Vantiamo dei rapporti sofferenze netteimpieghi netti tra i più bassi del Paese, pari allo 0,15%. Risultati che confermano una solidità molto forte. Ma il nostro è un impegno ampio"

In che modo?

"La vicinanza alle imprese e alle famiglie, ad esempio, è stata molto forte. I mutui prima casa erogati anche nel 2022, a fronte di un dato negativo del resto del sistema bancario, sono cresciuti del 10,5% sul 2021. Questo perché le famiglie riconoscono nella nostra realtà un’azienda che ascolta le esigenze. Allo stesso tempo, portiamo avanti attività extra bancarie, con grande attenzione e investimenti su aspetti rilevanti, come la salute e la sostenibilità".

Cos’altro?

"Con l’extra reddito derivante dall’aumento dei tassi aiuteremo le famiglie in difficoltà. Stiamo infatti valutando ‘ad personam’ le esigenze, per abbassare l’incidenza del costo del debito rispetto al reddito ai clienti che si troveranno in difficoltà per l’aumento dei costi. In che modo? Metteremo in campo una serie di interventi, come allungare la durata del debito, o sospendendolo temporaneamente. O, altrimenti, rivedendo lo spread. Insomma, interventi che vadano incontro alle esigenze del cliente, in base alla situazione contingente di ciascuno".

La crisi colpisce duro.

"Sì, lo conferma un’analisi dei nostri rapporti con la clientela: il risparmio cresce, ma solo nelle fasce di depositi alti. Le famiglie a basso reddito soffrono e non riescono più a risparmiare. Questa lunga crisi sta aumentando in maniera vertiginosa il divario tra ricchi e poveri".

Grande, poi, il vostro impegno per i dipendenti.

"Quando la banca va bene, va bene per tutti. Anche per il personale che ha ovviamente operato per raggiungere determinati risultati. Per questo, indipendentemente dal ruolo, dal grado o dalla funzione svolta, la Banca ha deliberato un bonus a testa di 2.500 euro".

Giorgia De Cupertinis