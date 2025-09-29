Emil Banca, la filiale si rinnova: "Importante presenza nel territorio"

Locali rinnovati per "sostenere al meglio lo sviluppo dell’economia locale". Sono quelli della filiale di Emil Banca, inaugurati qualche giorno fa al civico 414 di via Risorgimento, nella popolosa frazione di Ponte Ronca a Zola Predosa. Dopo il tradizionale taglio del nastro, la cerimonia è stata aperta dal parroco don Giuseppe Vaccari che ha impartito la benedizione dei nuovi spazi e sottolineando il valore di un luogo che continua a essere punto di riferimento per cittadini e imprese del territorio. Sono seguiti i saluti di Gianluca Pavan, vicedirettore generale Emil Banca, e Barbara Roveri, direttrice della filiale, che hanno ribadito l’impegno della Bcc (Banca del credito cooperativo) nel sostenere lo sviluppo locale. A fare gli onori di casa anche Raffaella Pannuti, componente del cda di Emil Banca. Oltre al restyling della filiale, l’evento è servito a sottolineare il legame profondo tra Emil Banca e il territorio di Ponte Ronca, in un’ottica di crescita condivisa e continuità con la propria storia. "Dopo tanti anni di presenza sul territorio di Ponte Ronca – ha ricordato Davide Dall’Omo, sindaco di Zola – Emil Banca continua ad essere un segno importante per la comunità".

n. m.