Emil Banca, la semestrale Il risultato è da record: utile netto a 30 milioni

É una semestrale sopra le attese quella appena chiusa da Emil Banca, la Bcc presente in tutte le province emiliane e nel Mantovano. Sia il margine di interesse che quello di intermediazione superano abbondantemente le previsioni e i livelli record dello scorso bilancio, il risultato netto della gestione finanziaria supera i 90 milioni di euro (+20 per cento rispetto al 30 giugno 2022). L’utile netto supera i 30 milioni di euro, segnando un +47 per cento rispetto alla scorsa semestrale. Un risultato che permetterà alla Banca di aumentare le risorse destinate a liberalità e al sostegno di attività sociali sul territorio. Forte il sostegno all’economia reale delle provincie in cui la banca opera: nei primi mesi dell’anno sono stati erogati ben 360 milioni di euro a famiglie e imprese. Inoltre, nel primo semestre 2023 la banca ha liquidato 512 pratiche di cessione del credito relative a operazioni di Superbonus per un totale di 43 milioni di euro, portando quindi il sostegno complessivo all’economia emiliana a oltre 400 milioni di euro. Seppure a livelli inferiori allo scorso anno, a causa dei problemi inflattivi, importante è stato il sostegno alle famiglie con l’erogazione di 1.100 mutui, per un ammontare di 130 milioni di euro. Nei primi sei mesi del 2023 si registra l’ingresso di 5.500 nuovi clienti e oltre 1.600 nuovi soci

"Anche in un periodo complesso come questo, segnato da incertezza e inflazione, la nostra cooperativa di credito cresce grazie soprattutto alla fiducia di soci e clienti", commenta il direttore generale, Daniele Ravaglia. "Il periodo è complicato ma il nostro bilancio presenta indici di solidità che non destano la minima preoccupazione, facciamo parte di un sistema in grado di reggere agli scenari più nefasti", aggiunge il presidente, Gian Luca Galletti.