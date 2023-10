Emil Banca, nuovo ingresso. Pannuti entra nel cda

La presidente della Fondazione Ant, Raffaella Pannuti (foto), è entrata a far parte del Consiglio di amministrazione di Emil Banca. Pannuti prende il posto di Ivonne Capelli, che ha lasciato il Cda della Bcc emiliana qualche mese fa per esigenze personali.

Del Consiglio di Emil Banca, guidato dal presidente Gian Luca Galletti, fanno parte Francesco Milza, Cinzia Rubertelli, Paola Pesci, Giancarlo Tonelli, Viviano Fiori, Azio Barani, Cristina Bottoni, Carlo Piccinini, Stefano Simonazzi, Assuero Zampini e Graziano Massa.

"Ringrazio, a nome di tutto il Cda, la dottoressa Capelli per l’impegno profuso in questi anni – dichiara il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti – e faccio i miei più cari auguri di buon lavoro alla dottoressa Pannuti, una figura di spessore che metterà le sue competenze a disposizione della nostra cooperativa in particolare per il Terzo Settore, per noi fondamentale. Sono molto felice di questo ingresso – ha concluso – che segue un lungo e proficuo rapporto tra la nostra Bcc e la Fondazione che si occupa da ben 45 anni di prevenzione e di dare assistenza domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore".

"Sono molto onorata e felice di fare parte del Cda di Emil Banca, che da sempre ha affiancato Fondazione Ant, in una storia che arriva da lontano – commenta Raffaella Pannuti –. Ma sono ancora più contenta che sia stato in questo modo valorizzato il Terzo Settore. Il mio apporto per i soci di Emil Banca mentre siedo in questo Consiglio sarà sempre e comunque uno sguardo attento sul mondo della solidarietà, del volontariato e dell’aiuto al prossimo. Aspetto che da sempre accomuna Emil Banca e Fondazione Ant".