Emil Banca per il terzo settore Ecco tutti i progetti finanziati

Emil Banca (nella foto il presidente, Gian Luca Galletti) sostiene attività sociali, sportive e culturali nelle province emiliane in cui è presente, destinando 100mila euro a 32 progetti sparsi da Parma a Bologna, legati al terzo settore. Le risorse sono state distribuite attravero il bando Coopera ogni progetto selezionato ha ricevuto dai 2,5 ai 5 mila euro, un compenso che ne permetterà la realizzazione.

Sotto le Due Torri sono 15 i progetti che avranno l’aiuto. Tra questi c’è la polisportiva di Bolognina Boxe, dove si completerà la ristrutturazione della nuova sede, in via Maserati, con docce e spogliatoi. Sempre in ambito sportivo, Emil Banca ha premiato Bologna Montana Bike, di Loiano: superare la selezione consentirà l’acquisto di strumenti e attrezzi per la manutenzione e la ricostruzione dei sentieri della Bologna Montana, con focus sui Comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Pianoro, Monterenzio, Castiglione dei Pepoli, colpiti dall’alluvione. L’obiettivo è curare i sentieri della bike area e organizzare eventi capaci di valorizzare il territorio a sportivi e turisti. L’associazione sportiva dilettantistica Tugende, in più, incrementerà l’attività con acquisti di device e software.

Anche Kairos, associazione di Granarolo, che si occupa di promozione di affido e di adozione familiare, è nella lista. Questo consentirà investimenti in digitalizzazione per supportare l’evoluzione organizzativa dell’associazione e fornire materiali digitali fruibili dalle famiglie che partecipano alla preparazione all’affido. C’è spazio anche per le arti, con il centro di fotografia Labò, che comprerà proiettori in alta definizione per ottenere miglioramenti in ambito tecnologico. Pensa Solidale, invece, acquisterà un armadio refrigerato e abbattitore termico, a sostegno del progetto Dispense Solidali, che aiuta le famiglie del bolognese più fragili.