Emil Banca per le famiglie. Rinegoziati 3.500 mutui

Tre milioni per dare la possibilità alle famiglie di rinegoziare i mutui e fermare l’impennata delle rate legata al rialzo dei tassi di interesse deciso dalle banche centrali per ridurre l’inflazione. L’iniziativa è di Emil Banca, che dall’inizio dell’anno ha già rinegoziato 3.500 mutui, introducendo, in molti casi, un cap, un tetto massimo al tasso applicabile al mutuo dalla banca. L’85% delle rinegoziazioni già andate a buon fine hanno interessato mutui accesi dalle famiglie, il restante 15% ha interessato mutui accesi da cooperative sociali e associazioni del Terzo Settore.

Il nuovo intervento, deliberato dalla Bcc martedì scorso, interesserà circa 13mila mutui prima casa a tasso variabile in essere al 30 settembre. "Con questa ulteriore operazione appena deliberata, la banca ritorna al territorio parte di quanto guadagnato in questi anni in cui l’elevato costo del denaro ha aiutato i nostri bilanci", spiega il presidente Gian Luca Galletti. "Assicurare che le rate dei mutui per almeno un anno non cresceranno, qualsiasi cosa accadrà, credo che darà certamente più tranquillità alle famiglie emiliane nostre clienti", aggiunge Daniele Ravaglia, che ha proposto questa operazione al cda nell’ultima riunione da direttore generale di Emil Banca prima della pensione.

"Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro dopo quarant’anni nel credito cooperativo e trenta da direttore generale, sono molto orgoglioso del cammino fatto e credo che questa ultima operazione sia molto significativa e perfettamente in linea con il modo differente di fare banca che ha guidato tutta la mia carriera – osserva –. Un’operazione onerosa ma assolutamente necessaria che ci permette di svolgere appieno il nostro compito di banca di credito cooperativo, attenta al territorio e a chi, nelle nostre comunità, in questo momento si trova in difficoltà”, conclude Matteo Passini, che dal prossimo primo ottobre prenderà da Ravaglia il timone di Emil Banca.