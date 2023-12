Emil Banca premia i più bravi con una borsa di studio

Sono 23 gli studenti eccellenti premiati nei giorni scorsi da Emil Banca e dal Comune di Sasso Marconi con una pergamena ed un buono in denaro per gli ottimi risultati ottenuti al termine del ciclo della scuola media. Sei dei premiati sono dell’Istituto Comprensivo di Borgonuovo (Mattia Morabito, Vittoria Pranzini, Mila Venturi, Yasmine Ait Zaidane, Pietro Contini, Caterina Minardi) e diciassette dell’Istituto Comprensivo del capoluogo: Isabella Aiello, Sara Arlotti, Noemi Ballotta, Bianca Baraldi, Giada Bonato, Emma Calotti, Viola Cappelluzzo, Giulio Fadalti, Ludovica Marcoaldi, Mariastella Mazzolani, Orlando Palazzini, Francesco Rinaldi, Chiara Todeschini, Matilde Aliaj, Arianna Allori, Ginevra Bravi e Alessandro Tani. Tutti al traguardo della licenza media con il massimo dei voti (1010) e quelli che hanno registrato un positivo percorso di crescita personale nel triennio di studi: in tutto diciassette studentesse e sei studenti. Gli studenti sono stati accolti nel Salone delle Decorazioni dal sindaco Roberto Parmeggiani, dal coordinatore del Comitato Soci Emil Banca di Sasso Marconi e Marzabotto, Valerio Bignami, e dal direttore delle filiali Emil Banca di Sasso e Marzabotto, Alberto Monti, che si sono complimentati con i ragazzi per i risultati ottenuti, auspicando che questo riconoscimento possa rappresentare uno stimolo a proseguire con impegno il proprio percorso di studi e centrare in futuro nuovi, importanti obiettivi. Nella stessa occasione il premio letterario Alfredo Finelli è stato assegnato a Viola Cremonini, della scuola media di Borgonuovo.