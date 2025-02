Emil Banca, un altro bilancio positivo: "Ai soci distribuiti 9 milioni"

di Cristina Degliesposti

BOLOGNA

Un triennio "importante, di crescita continua", che si chiude con l’impegno di non arretrare dai territori in un momento in cui "le grandi banche chiudono le filiali meno remunerative". I numeri del bilancio di Emil Banca parlano da soli: raccolta oltre i 7,5 miliardi di euro (+5,4% sul 2023) trascinata da un’impennata della raccolta diretta sopra i 4,8 miliardi (+6,5%); impieghi in crescita (+0,7%) nonostante gli scenari internazionali incerti che sfiorano quota 4 miliardi e, infine, un valore dei mezzi amministrati di oltre 11,5 miliardi di euro (+3,7%).

Presidente Gian Luca Galletti, qual è il quadro dell’esercizio appena chiuso?

"Nel 2024 abbiamo avuto un utile d’esercizio ancora molto elevato, che supera i 60,5 milioni di euro, per un totale di 180 milioni nel triennio. Questo ci ha permesso di consolidare il patrimonio della banca e renderla più solida, destinando ai nostri 56mila soci oltre 9 milioni di euro di dividendi con un aumento delle azioni di oltre l’11%".

La Bcc del Gruppo Iccrea ha 96 filiali nelle cinque province sulla via Emilia più Ferrara e il Mantovano: cosa significa per i territori?

"Significa contribuire al suo rafforzamento sia da un punto di vista economico che sociale. A differenza delle grandi banche, la nostra raccolta è sul territorio e resta nelle comunità nelle quali operiamo. Solo nel 2024, ad esempio, abbiamo impiegato oltre 2,5 milioni di aiuti aggiuntivi al Terzo settore, quindi li abbiamo investiti nel comparto sociale, cultura e sport. E continuiamo a presidiare i territori più deboli con le nostre filiali che, nel 17% dei casi, sono in aree interne, tendenzialmente montane, in comuni in via di spopolamento. E queste filiali generano il 10% dei nostri volumi bancari: di sicuro, non ne chiuderemo nessuna".

Nel bilancio di Emil Banca il trattamento economico riservato ai dipendenti è inusuale in questo momento storico: come mai questa scelta?

"Emil Banca è i suoi dipendenti, è la gente che ci lavora, siamo una grande comunità di oltre 740 dipendenti: c’è coesione molto forte, anche solidarietà. È un valore non quantificabile per cui, come l’anno scorso, abbiamo deciso di dare un premio consistente a tutti, di 2500 euro, al di là del grado ricoperto. Credo che in un momento di rincari ovunque sia un bel aiuto".

Guardando alle imprese quali sono le priorità emerse?

"Soprattutto nella seconda metà dell’anno c’è stata una frenata sia dei consumi che della produzione. Abbiamo iniziato a vedere un peggioramento del credito, per cui abbiamo dovuto far fronte con più accantonamenti come banca. Sappiamo che hanno inciso le guerre in corso, i costi dell’energia e una preoccupazione generalizzata per l’economia. Il nostro territorio resta forte, dobbiamo sostenere le aziende con fiducia e dobbiamo farlo anche all’interno delle difficili norme della Bce".