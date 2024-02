Emil Banca, utile a 71,5 milioni. "È il migliore di sempre"

Cresce ancora Emil Banca, la banca di credito cooperativo presente in tutta l’Emilia e nel mantovano. L’utile d’esercizio, ora da record, è di oltre 71,5 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto "all’ottimo risultato dello scorso anno". Negli ultimi 12 mesi, l’istituto di credito segnala di aver aumentato sia la raccolta sia il numero di soci e clienti. "In leggero calo" gli impieghi, frenati principalmente dalla diminuzione dei mutui ipotecari che dopo diversi anni di crescita a doppia cifra: nel corso del 2023 si sono ridotti del 26%, trascinati verso il basso dall’aumento del costo del denaro. In generale, il credito alle famiglie è cresciuto del 3% rispetto al 2022. Aumenta anche l’attività in due settori che più di altri caratterizzano l’attività della banca, l’agroalimentare e il terzo settore, comparti che nel 2023 hanno visto crescere sia la raccolta sia gli impieghi. In lieve aumento risulta anche il rapporto tra sofferenze e impieghi (principalmente per la diminuzione di questi ultimi), che passa da 0,62% a 0,76%.

Il dato dell’utile, "il migliore della nostra storia, ci consente di avere la forza per compiere fino in fondo il nostro ruolo di banca del territorio, vicina alle comunità, imprese e famiglie. Come dimostrato con l’operazione, annunciata alla fine dello scorso anno ma ancora in corso, del taglio del costo dei mutui ipotecari per le famiglie che faticano a far fronte all’aumento del peso delle rate. Operazione per la quale il Cda ha stanziato tre milioni", evidenzia il direttore generale di Emil Banca Matteo Passini. Che aggiunge: "Arriviamo da anni molto soddisfacenti, come certifica anche la classifica di Milano Finanza sulle banche regionali che, considerando i dati di bilancio del 2022, ci mette al secondo posto come efficienza in Emilia-Romagna e al 43° posto tra tutte le banche italiane (ma terzi tra le centinaia di Bcc) per mezzi amministrati. Sono risultati – sottolinea Passini – il cui merito va ai nostri 738 dipendenti che hanno saputo ottenere la fiducia delle comunità aumentando la propria produttività di oltre il 5%". Anche per questo, come negli scorsi anni, "il Cda ha deliberato un bonus di 2.500 euro a dipendente, uguale per tutti a prescindere da livello e inquadramento, che sarà erogato attraverso il nostro ampio progetto di welfare". Il risultato finale, aggiunge il presidente di Emil Banca Gian Luca Galletti, permetterà quindi di "aumentare anche la nostra attività nelle grandi e piccole comunità di cui facciamo parte. L’anno scorso tra sponsorizzazioni e beneficenza abbiamo erogato circa 2,5 milioni".