Emilia-Romagna al vertice: emissioni zero

Anche la Regione Emilia-Romagna vola in missione a Dubai per partecipare a Cop 28. "Con il Patto per il lavoro e il clima, siglato nel 2020 – dice da Dubai Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna – la Regione e i firmatari del documento hanno stabilito di accelerare la transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare al 100% di energie pulite e rinnovabili entro il 2035". Il principale obiettivo della conferenza internazionale è infatti quello di aggiornare i progressi rispetto agli Accordi di Parigi siglati nel 2015 in cui furono fissate le azioni necessarie per tentare di mantenere l’aumento della temperatura media globale entro 1.5 gradi. "Le attività di definizione del percorso per la neutralità carbonica – continua Petitti, – sono iniziate da alcuni mesi e si prevede di arrivare in Assemblea legislativa nella primavera del 2024. Un percorso che consentirà al governo regionale di assumere decisioni informate in merito alle strategie più efficaci per ridurre le emissioni".

La missione regionale, che termina il 4 dicembre, ha come finalità quella di partecipare ad alcuni importanti workshop nei quali verranno individuate le priorità per il 2024 e le strategie di finanziamento per la crescita e l’impatto della Coalizione Under2, nata proprio per impegnare i diversi Paesi che ne fanno parte a limitare le potenziali conseguenze del cambiamento climatico entro un livello sostenibile. L’Emilia-Romagna e la Lombardia sono le uniche Regioni italiane presenti a Dubai. "Grazie alla sinergia di governi e imprese – conclude Petitti – possiamo e vogliamo superare le sfide per raggiungere l’azzeramento delle emissioni entro il 2050".