Emilia-Romagna. Altri veti su Italia viva. I giochi sono aperti

"Non possiamo associare il nostro simbolo a quello di Italia viva. E gli esponenti di quel partito non possono andare nella lista del presidente, lì ci vanno solo i civici". Ma, detto questo, con Giuseppe Conte è stato ribadito che "sulla base degli accordi è confermato il nostro sostegno a Michele de Pascale". Non ha fatto pienamente luce il summit romano di ieri in casa Cinque Stelle, al quale al cospetto del presidente Conte si sono presentati anche i coordinatori regionali emiliano-romagnoli Gabriele Lanzi e Marco Croatti. L’M5s è nella coalizione, ma i caveat sono chiari: c’è un veto sul simbolo di Italia viva. Gli scambi dei prossimi giorni chiariranno se ci sarà un punto di caduta in questo mega accrocchio, considerando che Italia viva ha ribadito che in Emilia-Romagna correrà con lista e simbolo. Dallo staff di de Pascale si fa filtrare cautela: viene prima l’Emilia-Romagna. E soprattutto non si accettano veti da nessuno, visto che accordi precisi erano già stati presi. La sensazione è che un accordo quasi sul gong possa arrivare (secondo i retroscena, in caso di vittoria di de Pascale c’era già l’ok per un assessorato ai Cinque Stelle), ma l’ultima parola da Roma potrebbe anche far saltare tutto. Va ricordato che già cinque anni fa i Cinque Stelle corsero da soli, fuori dalla coalizione di Bonaccini. A sostenere la linea ferma di de Pascale c’è Luigi Tosiani, segretario regionale dem. "L’Emilia-Romagna è per noi la cosa che conta di più – ha dichiarato il segretario emiliano-romagnolo –. Abbiamo costruito nel tempo un percorso fatto di dialogo e confronto con le forze politiche alternative alle destre, ancorato sempre alle idee e ai contenuti, e per questo capace di ottenere risultati nei passaggi amministrativi, di conquistare la fiducia degli elettori, tenendosi lontano dal dibattito nazionale. Bisogna presevare quel lavoro".

Italia viva, dalla sua, ha già respinto l’aut aut stellato. "Il simbolo di Iv sarà sulla scheda elettorale al fianco di de Pascale. Come è stato in Consiglio regionale al fianco di Bonaccini. Non mettiamo veti sui 5 Stelle ma non li accettiamo, soprattutto se vengono da chi è stato dieci anni all’opposizione del centrosinistra", mette in chiaro la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale dei renziani. Stesso ritornello dalla capogruppo di Iv in Regione, Giulia Pigoni: "Conte e la sua arroganza annaspano ponendo veti pensando di poter decidere per altri. Non succederà", dice, confermando la linea di Matteo Renzi.

"Non faremo alcun passo indietro", continua Pigoni, ricordando che in Emilia-Romagna va in scena un altro film rispetto alla Liguria. "Come ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini – insiste – noi qui siamo stati alleati affidabili. Pensiamo al bene della nostra regione". Poi manda una frecciata a Conte e soci: "Dal M5s più che un attacco a Renzi, mi pare un attacco frontale a Elly Schlein".

Quello a cui i renziani stanno lavorando da tempo è una ’lista dei riformisti’ dove potrebbero entrare anche socialisti, +Europa e forse Azione. Ma anche su questo fronte le acque restano agitate. Da qui, Iv potrebbe trovarsi a ballare da sola. Il tempo stringe (si vota il 17 e il 18 novembre) e si accendono i riflettori su domenica, durante l’evento sulla ’Fabbrica del programma’ di prodiana memoria. Toccherà a de Pascale e Schlein trovare la quadra, mentre nel Pd – come l’eurodeputata dem di Bologna, Elisabetta Gualmini – c’è chi non fa sconti a Conte: "Il Pd non accetti ricatti dell’avvocato camaleonte. Il nostro obiettivo è vincere. Non vanno seguite dinamiche nazionali". "Non si disperda il lavoro unitario", ripete come un mantra il deputato Pd Andrea De Maria. Gongola il centrodestra, con la candidata Elena Ugolini: "Quando si uniscono partiti con progetti e idee contrastanti con l’obiettivo di mantenere il potere e spartirsi le poltrone, i risultati sono davanti agli occhi di tutti".

Rosalba Carbutti

Paolo Rosato