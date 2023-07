Emilia-Romagna, boom dei distretti L’export cresce di oltre il 10 per cento

I distretti dell’Emilia-Romagna hanno chiuso il 2022 con una crescita a doppia cifra delle esportazioni, con +10,6% e le piastrelle di Sassuolo sugli scudi (+16,1%, per un valore di 628 milioni). È quanto emerge dall’analisi periodica della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, secondo cui 15 distretti regionali su 19 hanno fatto registrare una crescita rispetto al 2021. Per quanto riguarda l’ultimo trimestre del 2022, invece, la crescita è dell’8%, il decimo trimestre consecutivo di crescita. La quota complessiva di export è di 21 miliardi di euro (2 in più dell’anno precedente). Tra i distretti si evidenza la Meccatronica di Reggio Emilia con il secondo maggior incremento, grazie al traino degli Stati Uniti. La migliore performance in termini di crescita è per i ciclomotori di Bologna (+26,7% per un valore di 173 milioni). Vanno forte anche le macchine agricole di Reggio Emilia e Modena e le macchine per il legno di Rimini. Nel settore dell’agroalimentare sei distretti su sette hanno raggiunto risultati con il segno più, cala solo il lattiero caseario di Reggio Emilia. Il 2022 ha segnato anche la ripartenza nel settore della moda. Bene anche i poli tecnologici, dal biomedicale di Mirandola e Bologna, all’Ict.