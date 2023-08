Emilia-Romagna Cycling in Repubblica Ceca

Il progetto “Emilia-Romagna Cycling” sbarca in Repubblica Ceca per una intensa due giorni di incontri con operatori specializzati, cycling club, bike shop, associazioni ciclistiche nazionali e giornalisti di settore. Da oggi a giovedì è in programma il quarto appuntamento della stagione 2023 del progetto “Door to Door”, le missioni all’estero organizzate da Apt Servizi Emilia-Romagna sul prodotto bike sui mercati internazionali.