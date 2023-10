Emilia-Romagna da oscar. Proclamata Regione d’onore. E al gala c’è pure Joe Biden

WASHINGTON (Usa)

Serata speciale a Washington per il governatore Stefano Bonaccini e la delegazione di industriali a rappresentare l’Emilia-Romagna motore dell’economia nazionale. Bonaccini, infatti, era presente negli Stati Uniti per ritirare il premio della National Italian American Foundation che scelto l’Emilia-Romagna come Regione d’onore 2023, ma a sorpresa all’evento hanno partecipato anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e la moglie di Jill che in famiglia vanta origini italiane. "Sono fiera di essere italoamericana – ha detto la first lady –. Sono stata a Staten Island a conoscere la storia della mia famiglia, dei miei bisnonni che sono arrivati in America. E anche se hanno cambiato il loro nome in Jacobs, i loro valori non sono cambiati: generosità, lealtà. Questi sono i valori che ho portato alla Casa Bianca".

La Niaf, organizzazione che riunisce i più autorevoli rappresentanti della comunità italo-americana negli Usa, in rappresentanza di quasi 20 milioni di cittadini statunitensi di origine italiana, punta a promuovere negli Stati Uniti la storia, la cultura, l’economia e la ricerca scientifica italiana attraverso una regione, il suo territorio, le sue comunità ed eccellenze. E quest’anno, per la 48ª edizione, l’Emilia-Romagna ha portato in vetrina il meglio delle sue produzioni.

"Sono orgoglioso di rappresentare l’Emilia-Romagna in un appuntamento così importante e prestigioso, insieme a tanti emiliano-romagnoli la cui storia e vita professionale raccontano quella di gruppi, attività e marchi che portano la nostra regione ovunque a livello internazionale – ha detto il presidente Bonaccini –. Un motivo ulteriore d’onore è stata la presenza della signora Jill Biden, che ringraziamo, dimostrazione di quanto i legami tra gli Stati Uniti e l’Italia siano profondi e solidi. Come lo sono quelli tra gli Usa e l’Emilia-Romagna, le sue imprese, le sue Università i suoi centri di ricerca. Una regione che da un dopoguerra segnato dalla povertà è riuscita a diventare uno tra i territori a più alto tasso di sviluppo in Europa e non solo, leader nel campo della ricerca e dell’innovazione, capace di competere nel mondo per la forza delle sue filiere produttive, delle sue reti dei tecnopoli, dell’alta tecnologia e dell’alta formazione, di cluster dove imprese e atenei lavorano insieme".

Con Bonaccini erano presenti l’assessore al Turismo Andrea Corsini, Andrea Pontremoli, ad di Dallara, poi Andrea Baldi, presidente e ad di Automobili Lamborghini America, Matteo Torre, presidente Ferrari North America, Guido Barilla, presidente Gruppo Barilla, Nicola Bertinelli, presidente Consorzio Parmigiano Reggiano, Claudio Biondi, presidente Consorzio Tutela Lambrusco, Ernesto Renzi, presidente IMA Life North America; l’Aeroporto Marconi di Bologna con Elena Leti, membro del cda, Antonio Monti, patron del Gruppo Salute Più. E ancora gli chef Gianluca Gorini, premiato con la stella Michelin, del ristorante DaGorini di San Piero in Bagno (Forlì-Cesena) e Michele Casadei Massari, studi all’Università di Bologna e oggi titolare del ristorante Lucciola a New York. Infine, Stefano Domenicali, presidente e ad Formula One Group, imolese doc, premiato nel corso della serata.

Non solo l’export che vale (dati 2022) 10,4 miliardi di euro (+74,6% sul 2020) e un saldo della bilancia commerciale positivo di 9 miliardi. Anche il turismo dagli Stati Uniti in Emilia-Romagna è una voce in crescita. Lo confermano i dati dell’Osservatorio turistico regionale elaborati da Trademark Italia, con 259 mila presenze nel periodo gennaio-luglio 2023, pari a un +36,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Particolarmente significativo il dato relativo alle Città d’arte: 188 mila presenze (+37,3%), ma bene anche la Riviera Romagnola con 36mila presenze (+22%). Numeri che iniziano a diventare significativi anche in Appennino – 3mila presenze, +78% – dove tra gli elementi di attrazione ci sono i Cammini e gli itinerari, come la Via degli Dei Bologna-Firenze.