Emilia-Romagna in vetrina a Osaka: "L’Expo una grande opportunità"

Emilia-Romagna protagonista per un’intera settimana di Expo Osaka 2025, in Giappone. I prodotti Dop e Igp (record per numero: 44), apprezzati in tutto il mondo, ma anche la musica con la voce di Luciano Pavarotti, mai dimenticato dal pubblico giapponese, e il liscio con l’Orchestra Casadei, hanno accompagnato, alla presenza del commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani e del governatore Michele de Pascale, il taglio del nastro della “Settimana di protagonismo”. Una vetrina che vedrà alternarsi le eccellenze del territorio, dalle tecnologie all’enogastronomia, dalla ricerca avanzata al turismo, dalla cultura al cinema, dall’automotive all’intelligenza artificiale. "Una concreta opportunità di dare visibilità alle eccellenze", sottolinea de Pascale.