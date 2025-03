Emilia-Romagna in vetrina al Mipim: "Ecco perché investire in regione"

CANNES (Francia)Tra le cinque migliori aree d’Europa in per attrazione di investimenti diretti stranieri in base al report “European Cities & Regions of the Future 2025”. Con questo titolo la Regione Emilia-Romagna ha preso parte al Mipim 2025 di Cannes (Francia), una tre giorni di incontri su immobiliare e rigenerazione urbana su scala europea, dove l’ente ha presentato il territorio agli investitori internazionali. "L’integrazione tra la promozione degli investimenti e lo sviluppo e attrazione dei talenti rappresenta un pilastro fondamentale della strategia regionale – ha detto il vicepresidente Vincenzo Colla –. E questo consente all’Emilia-Romagna di proporre ai grandi investitori internazionali un sistema territoriale regionale in grado di offrire opportunità senza pari". Il quinto posto tra le regioni europee di grandi dimensioni per strategia di attrazione di Investimenti diretti esteri (Fdi Strategy) è valso alla Regione l’assegnazione di un riconoscimento, assieme a Île-de-France Paris Region, Catalogna e Comunità di Madrid (Spagna) e Lombardia.

"Al Mipim la Regione, insieme alle città emiliano-romagnole, ha presentato i propri asset strategici proponendo opportunità di investimento: un ecosistema fatto di cultura, di storie, di imprese la cui cifra distintiva è la sostenibilità, la qualità della vita e la tecnologia – ha commentato Colla –. Una realtà con una forte identità impregnata di relazioni". In Francia "abbiamo fatto conoscere le nostre eccellenze: dai porti, interporti e aeroporti alle Zone logistiche semplificate e alle Università, fino ai tecnopoli, a partire dal Dama di Bologna, hub internazionale dell’intelligenza artificiale che vedrà dispiegati circa due miliardi di investimento e a regime avrà attività per oltre duemila ricercatori".

Marco Principini