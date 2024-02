Emilia-Romagna in vetrina alla Bit: "Countdown per il Tour de France"

L’Emilia-Romagna archivia un 2023 con 61,8 milioni di presenze turistiche (+1,9%) e si presenta con le nuove proposte di vacanza all’edizione 2024 della Bit (Borsa internazionale del turismo), da domenica a martedì al quartiere espositivo di Allianz Mico di Milano. Saranno trenta gli operatori del turismo emiliano-romagnolo ospitati nello stand regionale di circa 340 metri quadrati, che vedrà presenti con le loro postazioni anche le tre destinazioni turistiche regionali: Visit Emilia, Territorio Turistico Bologna-Modena e Visit Romagna. Protagonisti i prodotti consolidati e le novità dell’offerta turistica regionale, da slow tourism e vacanze en plein air al cicloturismo, con gli eventi sportivi di caratura internazionale, dalla cultura alla motor valley e al food, passando per il wellness. La vetrina, lunedì, sarà tutta per il Tour de France 2024. Ospiterà l’anteprima lo stand della Regione Piemonte: "Grand Départ 2024: inizia il countdown. Meno di cinque mesi alla Grand Boucle". Presenti l’assessore al turismo dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini; il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, e Jacopo Vicini, presidente di Destination Florence convention & visitors bureau. Ma lunedì, nello stand regionale, ci sarà spazio anche per il turismo balneare: "La Riviera Romagnola sempre più salotto vista mare: investiti circa 45 milioni per la pedonalizzazione e il rinnovo dei lungomari". Corsini, sindaci e assessori delle località balneari illustreranno il piano di interventi. Sempre lunedì, sarà presentato il cartellone del Verdi Festival di Parma. Intanto è partita nella prima decade di gennaio la campagna promozionale televisiva e web di Apt Servizi Emilia-Romagna in Germania, in vista delle vacanze di Pentecoste ed estive. La campagna prevede oltre mille passaggi tra gennaio e giugno sui canali tv nazionali e su canali specializzati, che si stima raggiungeranno 115 milioni di contatti. Lo spot televisivo racconta in venti secondi la vacanza "Dolce Vita style" in Romagna di una famiglia tedesca, attraverso una sequenza di vivaci immagini tra sole, mare, suggestivi panorami e l’immancabile cibo romagnolo. Previsti anche 1.500 passaggi sulla web tv di Wetter.com, il principale sito meteo tedesco, oltre a una campagna online con "traffic driver" (banner) che rimandano a una landing page dedicata all’offerta di vacanze per famiglie (e non solo). Lo spot è anche sulle piattaforme social di Apt Servizi Emilia-Romagna. Alle attività si affiancherà la partecipazione alle principali fiere di settore, come Free Monaco di Baviera e Itb Berlino. Ripartita poi la campagna web coi video promozionali dedicati alla Romagna che vedono protagonista l’attore tedesco Tom Wlaschiha. Tutte azioni mirate a cavalcare il trend di crescita che i turisti dai Paesi Dach (Germania, Austria, Svizzera) hanno fatto registrare nel 2023 sui 110 km tra Comacchio e Cattolica, con un incremento del 4% delle presenze (3.705.700) e del 7,1% degli arrivi (895mila).

Marco Principini