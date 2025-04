Emilia-Romagna, ospedali top nel mondo

La sanità pubblica presenta qualche mancanza, ma nel suo complesso in Emilia-Romagna si può definire di alto livello. Un vecchio adagio recita: l’ombrello dei preti ha sempre qualche buco, ma se stai lì sotto alla fine non ti bagni mai del tutto. La sanità pubblica in Emilia-Romagna la si può scherzosamente paragonare proprio all’ombrello dei parroci. Mancano i medici di famiglia, le liste d’attesa sono infinite e non si riesce a metterle in equilibrio, i Pronto Soccorso a volte sono intasati. Vero. Nello stesso tempo abbiamo a che fare con una sanità pubblica e una sanità privata di assoluta eccellenza che fanno invidia a mezza Italia. È il motivo per cui il turismo sanitario a Bologna e dintorni è così sostenuto. Negli ospedali emiliani i pazienti si sentono al sicuro, sono assistiti generalmente con competenza e umanità, aspetto quest’ultimo non secondario. Alcune strutture sono riconosciute a livello nazionale e internazionale come comparti di grande qualità e professionalità. La rivista Newsweek tempo fa ha classificato diversi ospedali dell’Emilia-Romagna tra i migliori al mondo, con il Sant’Orsola di Bologna al primo posto in regione e sempre sul podio in Italia. E la migliore verifica sta sempre nelle parole di ringraziamento dei pazienti.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it