Bologna, 26 marzo 2021 - Oggi si decidono i colori delle regioni e, con un indice di replicazione del virus che da qualche giorno ormai rimane al di sotto della soglia ’di sicurezza’ dell’1, un calo dei contagi sempre più evidente e un aumento delle guarigioni, l’Emilia-Romagna avrebbe potuto sperare in un allentamento delle restrizioni previste per arginare il contagio da Covid-19. Invece, così non sarà: si rimarrà rossi almeno fino a dopo Pasqua, più probabilmente fino al 12 aprile prossimo.

Una decisione mirata a dare un po’ di sollievo agli ospedali, i cui reparti Covid – intensivi, subintensivi o di degenza ordinaria che siano – traboccano ancora di pazienti. Sebbene la situazione sia lievemente migliorata anche in quest’ambito rispetto alla settimana scorsa, si è ancora ben lontani da una condizione di sostenibilità, specialmente a lungo termine. Minando la tenuta di tutto il sistema ospedaliero, non solo quello dei reparti Covid.

Nuovo Decreto Covid, Draghi accelera: cosa può succedere dopo Pasqua

E siccome le conseguenze del calo dei contagi si proiettano sui ricoveri solo dopo due o anche tre settimane, come si è già potuto valutare durante le due precedenti ondate, ora non resta che mantenere la zona rossa un altro po’, per permettere alla sanità di riprendersi dallo scossone della terza ondata.

A Bologna, il quadro è chiaro: su 1.483 posti letto Covid messi a disposizione da Ausl, Policlinico Sant’Orsola e ospedali privati, sono occupati 1.315 (a inizio settimana erano più di 1.400); nel dettaglio, 135 persone sono ricoverate in Terapia intensiva, su 150 posti letto disponibili, e 89 in subintensiva su 104 posti. Leggermente meglio, insomma, ma ancora sopra alla soglia critica. Non si può rischiare un nuovo incremento dei positivi.

Positivi che, secondo il bollettino regionale pubblicato ieri, a Bologna sono 351 in più, di cui 245 con sintomi; 188 sono inseriti in focolai già noti all’Ausl. Si tratta di una manciata di casi in più rispetto alle 24 ore precedenti, ma comunque molti di meno rispetto alle cifre cui eravamo abituati appena una settimana fa. Con quest’ultimo dato però, Bologna e provincia raggiunge la cifra tonda di 70mila abitanti infettati dal Covid dall’inizio della pandemia a oggi.

Lo stesso quadro di migliora mento si ha, come detto, pure a livello regionale. Qui i positivi sono 2.070 in più, ossia circa il 6% dei quasi 35mila tamponi eseguiti, tra rapidi e molecolari. Continua a crescere inoltre il numero delle persone guarite, che sono 2.020 in più e raggiungono in totale, a livello regionale, quota 240.932.

Il dato che rimane ancora troppo alto, purtroppo, è quello dei decessi. Sotto le Torri sono venute a mancare altre 15 persone a causa del Coronavirus: si tratta di cinque donne di età comprese tra i 68 e i 92 anni e di dieci uomini, tra i 71 e i 96 anni, residenti tra città e provincia.

Una speranza però arriva ora anche dagli anticorpi monoclonali. La prima somministrazione, a base di un monoclonale singolo, è già stata effettuata su un paziente del Sant’Orsola, gestita proprio dagli infettivologi del Policlinico.

Il ministero della Salute ha già consegnato alla regione oltre 2.500 trattamenti destinati ad altrettanti pazienti, ma se ne attende un altro migliaio. La somministrazione di anticorpi monoclonali sarà per il momento riservata a un ’paziente tipo’, quello cioè in cura per il Covid con un quadro clinico lieve-moderato e che quindi non necessita di ricovero, ma presenta un rischio molto elevato di evolvere verso una forma grave (per esempio quindi una persona immunodepressa, o che ha subito un trapianto).

La Regione ha già predisposto raccomandazioni per l’impiego dei monoclonali, attraverso uno specifico Gruppo di lavoro. Le confezioni saranno distribuite ad Ausl e Policlinico in proporzione all’incidenza dei nuovi casi di Covid diagnosticati tra l’8 al 14 marzo scorsi.