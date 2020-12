Bologna, 4 dicembre 2020 - Da ieri sera, l’assessore alle politiche per la Salute dell’Emilia Romagna. Raffaele Donini, è un po’ più ottimista. Guarda l’indice di trasmissione del contagio ed esulta: in Emilia Romagna è sceso sotto quota 1, per la precisione 0,99. "È un risultato enorme, un paio di settimane fa eravamo a 1.60 – commenta –. Vuol dire che la circolazione del virus è scesa di livello ed è la ragione per cui ci attendiamo il provvedimento del governo che ci assegna la zona gialla".

Gimbe: Rt in calo in Emilia Romagna e Marche. Ma ospedali in affanno - Bonaccini in pressing: "Emilia Romagna gialla domenica" - Bollettino Covid: 85 morti in Emilia Romagna. Donini: "Rt sotto 1"

La decisione del ministro della Salute, Roberto Speranza, dovrebbe arrivare oggi dopo l’esame dei dati che verrà fatta insieme al comitato tecnico scientifico. Oltre alla discesa dell’indice di trasmissione del contagio, sarà importante nella valutazione per l’Emilia Romagna anche l’abbassamento della percentuale nel rapporto tra positivi e tamponi, le migliaia di guarigioni e il dato che riguarda le persone curate a domicilio, il 96% dei casi attivi. Resta il problema dei ricoverati, ancora alto ma comunque in calo.



Il governatore Stefano Bonaccini non sembra proprio avere dubbi. Lo ha ribadito anche ieri: "Noi torneremo quasi certamente zona gialla domenica, queste restrizioni hanno pagato. In Emilia-Romagna, si potrà circolare tra comuni e tra zone regionali". E si potranno fare anche diverse altre cose. Se davvero, tra 48 ore, l’Emilia Romagna uscirà dalla zona arancione dove è finita domenica 15 novembre, ci si potrà, fra l’altro, muovere liberamente fino al 20 dicembre. Autocertificazione solo per il coprifuoco dalle 22 alle 5; bar e ristoranti (adesso autorizzati solo al servizio di asporto fino alle 22) possono aprire fino alle 18. Un provvedimento, questo, particolarmente atteso dai 25mila pubblici esercizi che operano sul territorio regionale e che contano oltre 140mila lavoratori. In zona gialla riaprono i centri sportivi mentre restano chiusi teatri, palestre, piscine e cinema.

Nuovo Dpcm: cosa cambia. Bonaccini: "Correzioni dalle Regioni" - Conte: "La strada è ancora lunga, scongiurare una terza ondata" - Nuovo Dpcm, la raccomandazione di Conte: "Feste solo tra conviventi"



Ieri Bonaccini, nel suo ruolo di presidente dei governatori, è intervenuto anche sulla forte tensione che, nel pomeriggio, si era creata tra le Regioni e l’esecutivo sul nuovo dpcm. "Abbassiamo il tasso di polemica perchè ci sono quasi mille morti – ha detto –. È un record: il virus non è sconfitto. Se arriva la terza ondata, non so questo Paese, la nostra sanità quanti rischi corrano per la sua tenuta". Poi l’invito al presidente del Consiglio a rivedere le restrizioni del 25, 26 e 31 dicembre.



«Il divieto di spostamento addirittura tra comuni e nemmeno dentro le province – ha spiegato il governatore – rischia di favorire la possibilità di trovarsi per chi vive nelle grandi città e di isolare chi vive in un piccolo comune. Siamo d’accordo che non bisogna far circolare troppo le persone per evitare contagi ma va considerato anche il tema sociale". Infine la conferma che "per la scuola dal 7 gennaio il 50% degli studenti dell’Emilia Romagna tornerà in classe".



Se domenica finirà in zona gialla, l’Emilia Romagna rimarrà quindi in zona arancione per due giorni, oggi e domani visto che la decisione del ministro dovrebbe scattare domenica 6 dicembre. E ci rimarrà, da quello che si è capito, senza ulteriori restrizioni. Bonaccini, infatti, non sembra intenzionato a firmare ulteriori ordinanze o a prolungare quella che è scaduta ieri in coincidenza con il vecchio dpcm.