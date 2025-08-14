Emilia spegne le sue prime 103 candeline

Venerdì scorso, l’8 agosto, Emilia Serra, da tutti conosciuta come Iside, ha raggiunto il traguardo delle 103 candeline, spente assieme alla sua famiglia, agli amici ospiti e al personale della struttura di Villa Stella a Castel dell’Alpi, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro. Insieme hanno predisposto il salone in modo caldo ed accogliente su cui capeggiava il numero 103.

Alla festa non hanno voluto mancare il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni, e il parroco don Giuseppe Bastia. "È sempre un piacere – racconta Alessandro Santoni – partecipare a questi eventi, prestigiosi e non proprio rari nel nostro Comune: sono infatti 7 le persone ultracentenarie presenti nelle varie frazioni.

Abbiamo festeggiato questo importante traguardo assieme a Iside che, con i suoi 103 anni, oltre a essere una delle nostre più longeve cittadine, si porta dietro di sè un secolo di storia tra guerre, gioie, dolori: davvero un grande esempio di donna, e una gran bella giornata passata assieme ai suoi cari ed agli altri ospiti di Villa Stella, che con l’impegno del personale ha organizzato proprio una bella festa. Iside è un esempio di forza e resistenza, una testimonianza vivente delle radici profonde e della storia del nostro Comune".