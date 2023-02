Di solito gli attentati non si annunciano ma si fanno. La telefonata bolognese, non si comprende ancora se è attribuibile a un lupo solitario, un mitomane o ad un vero esponente delle cellule anarchiche. Il gesto si inserisce tuttavia nella new age della strategia della tensione messa in campo dal movimento anarco-insurrezionalista. Se l’annuncio è stato fatto per creare caos non è un caso. Come ha spiegato su queste pagine il vicedirettore Valerio Baroncini, Bologna e l’Emilia Romagna sono un’area dove il movimento è molto attivo, in collegamento anche con cellule in Austria e in Grecia. E’ una storia lunga vent’anni di occupazioni, minacce, danneggiamenti a multinazionali e banche con corollario di molotov e pacchi bomba, attentati alle linee ferroviarie. Dentro questo nuovo terrorismo ci sono nomi che la società civile non riesce a togliere di mezzo attraverso processi e condanne, se non con esiti lievi. L’esplosione del caso Cospito è stata preceduta a Bologna da proteste, danneggiamenti e occupazioni. E non giovano prese di posizione, legittime ma sinceramente inopportune, di politici di primo piano a favore di uno come Cospito che dal carcere fornisce indicazioni e sostiene la lotta armata. Emily Clancy, vicesindaca, e Mattia Santori (delega al turismo) si sono schierati chiedendo la revoca del carcere duro a Cospito. Non una parola per le vittime degli attentati. Un brutto spettacolo.

