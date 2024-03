Emiliano Nanni e le figurine: "Un mondo magico, eterno"

Bologna, 6 marzo 2024 – Il mondo si divide tra quelli che, almeno una volta nella vita, hanno scartato una bustina di figurine con trepidazione, e quelli che mentono". Si presenta con una battuta (che ha più di un fondo di verità) Emiliano Nanni, fondatore e presidente dell’associazione Figurine Forever, nata sotto le Due Torri nel 2019, e oggi ospite del nostro podcast ‘il Resto di Bologna’.

Del resto, chi non ha mai provato l’emozione di attaccare l’ultimo adesivo che serviva per completare un album? O il divertimento di scambiare i doppioni con gli amici, quel famoso ‘ce l’ho, ce l’ho, mi manca’ che si ripeteva sfogliando montagne di figurine come margherite? Dopo decenni, il collezionismo di stickers è più vivo che mai, "al contrario magari di quello di francobolli, che ha pagato lo scarso ricambio generazionale".

Ma l’idea geniale dell’associazione di Nanni è stata legare questa passione alla solidarietà. Figurine Forever, infatti, oltre a organizzare momenti di incontro tra collezionisti come il Figucon di Bologna, è riuscita in cinque anni a devolvere quasi 65mila euro a iniziative benefiche, dalle adozioni a distanza in Africa ad associazioni come l’Aned (che riunisce gli ex deportati) e Amnesty International e al centro faunistico di Monte Adone, per citare solo alcuni destinatari. Anche se i valori dello sport sono sotto i riflettori, non tutte le figurine sono legate al pallone: negli anni, l’associazione ha prodotto ben 202 stickers solidali, stampate in quasi 40mila copie con folder o cartoline annesse. Impossibile elencarle tutte.