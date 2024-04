Emily Clancy rimarrà a Palazzo d’Accursio

Emily Clancy, vicesindaca a Palazzo d’Accursio ed esponente di punta di Coalizione Civica, non si candiderà alle Europee. La conferma definitiva arriva dopo le indiscrezioni di agenzia degli ultimi giorni, che aveva rivelato del pressing degli ultimi mesi (effettivo) su Clancy per guidare la lista del collegio nord-est per Avs, l’alleanza che tiene dentro Sinistra Italiana ed Europa Verde. Clancy proseguirà quindi con il suo percorso in Comune al fianco del Pd e di Matteo Lepore, con il quale ha stretto un accordo di maggioranza nel 2021 dopo essere stata consigliera di opposizione nel precedente mandato. Avs nei giorni scorsi ha candidato invece Ilaria Salis, attualmente detenuta in Ungheria dopo aver aggredito dei neofascisti.