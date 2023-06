"Emily era uno dei nostri fiori più belli"

Una messa per ricordare Emily Vegliante. E’ la carabiniera di 22 anni morta in un incidente stradale lo scorso 11 maggio, mamma di un bimbo piccolo e che faceva servizio nella stazione carabinieri di San Giovanni in Persiceto. La messa, celebrata ieri mattina dal cappellano militare don Giuseppe Grigolon, si è tenuta nella Collegiata di San Giovanni Battista alla presenza di tanti colleghi di Emiliy e del sindaco Lorenzo Pellegatti.

"Questa santa messa – ha detto nell’omelia don Grigolon – l’ho voluta io. Ed è strano salutare Emily, che compiva i suoi primi passi nell’Arma al servizio della comunità di Persiceto, ed era così giovane. Ma la morte è sempre con la falce in mano; sotto quella lama cadono steli giovani e steli vecchi. Ed oggi si rinnova il dolore pensando ad Emily tornata alla Casa dal Padre". Il cappellano miliare ha un pensiero per il compagno di Emily, anch’egli carabiniere. "E preghiamo – ha continuato il sacerdote – per Tullio che sono andato a trovare nei giorni scorsi, ragazzo che pensava di fare famiglia con lei dando vita al piccolo Gabriel, che oggi si ritrova con sua la sposa in cielo. Noi carabinieri siamo devoti e la consegniamo nelle mani della Virgo Fidelis. Con noi c’è anche lo spirito pasquale che era in auto con lei. Viene da chiedersi: perché Signore? La risposta è che quando noi prendiamo dei fiori per metterli in un vaso prendiamo i più belli e il Signore tante volte prende i fiori più belli e li mette sull’altare del Cielo. Papa Giovanni diceva: ’Le mie valigie sono sempre pronte’". Emily, di origini beneventane, abitava a San Giovanni in Persiceto, aveva un figlio di quattro anni e un rapporto consolidato con un altro carabiniere. Erano insieme da quando erano piccoli, uniti della stessa passione per l’Arma: lui in forza alla stazione carabinieri di Crevalcore, lei in quella di San Giovanni. Emily era strettamente dedita al lavoro e alla famiglia, i suoi amori a cui si dedicava.

Nutriva una passione per il suo paese di origine nel Beneventano, dove tornava quando riusciva. Era una ragazza sportiva che si era perfettamente integrata nel Bolognese e nell’ambiente di lavoro della stazione dell’Arma. "Noi carabinieri – ha detto ancora don Grigolon – siamo al servizio della vita, ma molte volte questa vita ci insegna che è tutto un divenire in cui non sappiamo quando finirà. E in questa tristissima occasione porto i saluti e il dolore anche del generale comandante".

