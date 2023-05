Emily Vegliante incidente, il dolore della rete per la carabiniera morta a Cento

Bologna, 12 maggio 2023 – Giovanissima, Emily Vegliante sorride nella foto in alta uniforme da carabiniere. Un sogno accarezzato e poi raggiunto per la 23enne in servizio alla compagnia dell’Arma di San Giovanni in Persiceto. Un sogno spezzato da un tragico incidente avvenuto ieri a Cento di Ferrara in cui ha perso la vita.

"Giovane mamma dai forti valori”

Grande il dolore della rete: attorno alla giovane originaria di Benevento e alla sua famiglia si stringono tutte le forze dell’ordine. Pioggia di messaggi dalle pagine: “Oltre ad essere una giovane carabiniera animata dai profondi valori militari e civili, Emily era anche una Mamma amorevole – scrive il Sindacato autonomo carabinieri -. Un affetto spontaneo per te che eri una Mamma e Carabiniere solare e benvoluta. Sarai sempre presente nei ricordi dei tuoi fratelli d'armi e di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti”.

Una mamma solare, giovanissima, felice nelle foto in uniforme assieme al suo piccolo. Quella foto in uniforme con pennacchio rosso e blu che sui social in tanti commentano, travolti dalla tristezza per la scomparsa di Emily. “Una triste notizia, raggelante – scrivono -. Quanto dolore…vicino con la preghiera ai suoi cari familiari”.

E ancora, una “triste notizia ha colpito tutta la comunità della Valle Telesina, la scomparsa della giovanissima Emily Vegliante nel tragico incidente stradale nel Ferrarese – scrive qualcuno sui social -.Nel nome del Gruppo esprimo le mie sentite condoglianze alla famiglia”.