Emma Dante e la sua danza della memoria

di Claudio Cumani

Un carillon, un paio di scarpe rosse, un velo da sposa... E poi le canzoni che sono state colonna sonora di un’esistenza, da ‘Lontano lontano’ di Luigi Tenco a ‘E se domani’ di Mina. Ma soprattutto i ricordi, i gesti e le parole che hanno accompagnato un’anziana coppia nel gran ballo della vita. Basta un petardo lanciato forse nella notte di San Silvestro per riavvolgere il nastro, far retrocedere il tempo, riaprire un immaginario.

Nasce da un vecchio studio, ‘Ballarini’ visto anni fa nel Giardino del museo di Ustica, il nuovo spettacolo di Emma Dante ‘Il tango delle capinere’ in scena all’Arena del Sole da giovedì a domenica. Ne sono interpreti due attori storici della compagnia ‘Sud Costa Occidentale’ fondata dalla regista palermitana, Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco. Danzano i due protagonisti una danza della memoria che sa di solitudine e disperazione. "All’inizio ‘Ballarini’ – spiega Emma Dante – era un atto performativo senza dialoghi di una trilogia che avevo chiamato ‘degli occhiali’. Ora l’allestimento ha un impianto più solido".

Chi sono i due protagonisti? "Una coppia di amanti, amici, sposi... due persone rimaste comunque senza nome. Lo spettacolo in realtà esplora la solitudine di lei, perché lui esiste soltanto nella sua mente. Tutto si gioca sul cortocircuito grazie al quale la donna si sforza di ricordare. È una storia al limite, leggera ma tremenda. È il racconto di un fine-vita attraverso la vita, un movimento scomposto del cuore".

Le uniche parole recitate sono in palermitano. Perché lei fa uso così abituale del dialetto?

"C’è solo un piccolo dialogo che allude alla storia d’amore fra i due in palermitano ed è assolutamente comprensibile. Per me le lingue madri sono importanti perché portano alla storia, alla tradizione e ai sentimenti. Bisogna andare alla radice dell’albero e la radice ha a che fare con una lingua che è un’altra madre".

Serve ferocia per raccontare una storia?

"La ricerca nell’arte è da sempre un processo tormentato che chiede di non sottrarsi alle emozioni e alla sofferenza, proprio perché la sofferenza stessa offre spunti di riflessione. L’arte recupera la ferocia e la restituisce per ricordarci cosa succede, urta la sensibilità comune per svegliare le coscienze".

Quindi l’arte deve essere politicamente scorretta?

"È finzione che apre la finestra sul mondo perché bisogna vedere l’orrore del mondo e assumersi le proprie responsabilità".

In questo periodo sta lavorando al suo nuovo film?

"Ho quasi ultimato ‘Misericordia’: è il mio terzo film e l’ho girato nel trapanese, nella riserva di Monte Cofano. Come nel caso delle ‘Sorelle Macaluso’ parto da un mio spettacolo teatrale per sviluppare un discorso altro. Stiamo pensando di presentarlo a un qualche festival prima dell’uscita nelle sale. Poi lavorerò nella lirica : ad aprile riprenderò al Comunale Nouveau di Bologna ‘Vespri siciliani’ e a giugno debutterò alla Scala con ‘Rusalka’ di Dvorak".

A quando un nuovo spettacolo di prosa?

"Il prossimo anno completerò la trilogia di Giambattista Basile legata al Cunto de li cunti con ‘Re titinella’ (Re gallina). La prima sarà al Piccolo di Milano".