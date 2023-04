Emma Dante: "La Palermo dilaniata di Verdi"

di Marco Beghelli

Va in scena questa sera al Comunale Nouveau (ore 20) l’opera di Verdi ’I vespri siciliani’, titolo di rara esecuzione (una sola volta in Bologna, nel 1986, a firma di Riccardo Chailly e Luca Ronconi), appartenente alla categoria del "grand opéra" parigino, un genere sempre problematico per le sue caratteristiche ‘ingombranti’: soggetto storico e grandioso, impianto drammatico monumentale (5 atti), ampiezza inusitata delle forme musicali, consistente presenza degli immancabili balli, lingua francese.

Sarà il primo incontro di Oksana Lyniv con Verdi a Bologna, coadiuvata nella prima compagnia da un cast tutto italiano di pregevole livello: Roberta Mantegna, Stefano Secco, Franco Vassallo e Riccardo Zanellato. L’allestimento è quello – in coproduzione con Palermo, Napoli e Madrid – ideato da Emma Dante, che incontriamo durante le ultime prove, indaffaratissima per la necessità di numerosi adattamenti dello spettacolo originale al palco del Comunale Nouveau.

I registi tendono oggi ad attualizzare le ambientazioni delle opere. Emma Dante invece le personalizza.

"Grazie per questa intuizione, che mi piace davvero! Io non stravolgo i libretti mai più di tanto, non vi sovrappongo interpretazioni rocambolesche, perché credo comunque che l’idea originale degli autori vada rispettata. Cerco soltanto di adattare i testi alla mia storia personale, che è ovviamente una storia contemporanea; ma senza calcare la mano con provocazioni fini a sé stesse".

Una storia personale che, nel caso specifico, corrisponde anche a una geografia personale, vista l’ambientazione nella sua Palermo.

"È infatti l’opera con cui mi sento più a casa, e nello stesso tempo la più tormentata per me: impossibile nascondermi gli orrori che in questa mia casa – come in tutte le case, del resto – avvengono e sono avvenuti. Palermo è una città dilaniata, nell’opera di Verdi come nella realtà presente, una città che ha subito ingiustizie e prevaricazioni, dominata da tanti e diversi, dove sono sempre convissuti oppressi e oppressori (che in passato prendevano il nome delle occupazioni straniere ed oggi della mafia locale)".

Quali difficoltà nell’adattare al palcoscenico atipico del Comunale Nouveau questo spettacolo nato a Palermo?

"Non ci è entrato tutto, ovviamente. Abbiamo fatto delle rinunce, consapevoli di venire incontro a una situazione di momentanea emergenza. Ma non è uno spettacolo di ripiego: l’essenza e l’anima ci sono tutte! Ritengo che il risultato finale sia apprezzabile, ma è giusto informare il pubblico che mancano alcuni elementi, soprattutto in altezza (a cominciare dalla fontana di Piazza Pretoria, presente solo in parte). La stessa regia di alcune scene è stata riadattata alla nuova situazione".

Anche in dipendenza dalle scelte musicali?

"Sì: oltre ad aver optato per la traduzione italiana, Oksana Lyniv non ha voluto i ballabili, che nel mio allestimento palermitano ospitavano però elementi importanti dell’azione scenica. Almeno in un caso (la vestizione di Santa Rosalia) ho dovuto reinserire quel tassello narrativo durante una successiva introduzione strumentale. Adattandomi alle nuove scelte musicali, sono comunque riuscita a recuperare quasi tutto".

L’opera andrà in scena fino a domenica 23, sempre alle 20 tranne il sabato alle 18 e la domenica alle 16.