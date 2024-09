Emozione Fenucci: "Ora un passo alla volta. In casa si può fare bene"

Bologna, 30 agosto 2024 – "Sarà un viaggio bellissimo, anzi meraviglioso. Come viverlo? Passo dopo passo, come lo scorso anno". E’ un Claudio Fenucci visibilmente emozionato quello che al Grimaldi Forum di Montecarlo, insieme all’azionista di maggioranza rossoblù Joey Saputo e a suo figlio Luca (nella foto), ha vissuto il brivido di un Bologna perfettamente organico alla Champions League della nuova era. "E’ già una grande soddisfazione essere qui", dice l’amministratore delegato rossoblù che dieci anni fa assumeva l’incarico di capo azienda di un Bologna in B.

Tanta strada da allora è stata fatta e si spera che di strada adesso ne faccia un po’ anche questo Bologna in Champions. Borussia Dortmund, Shakhtar, Lille e Monaco al Dall’Ara; Liverpool, Benfica, Sporting e Aston Villa in trasferta: da dove passa il sogno qualificazione di Casteldebole? "Sono otto partite tutte difficili – dice Fenucci –. Le quattro trasferte sono molto complicate, ma del resto siamo nella più grande competizione europea: ci aspettavamo che sarebbe stata dura e dura sarà". Però una luce qualificazione al Dall’Ara s’intravede. Osserva Fenucci: "Sulla carta, ma chi ha vissuto il calcio sa che tra la carta e il campo c’è molto spazio, nelle quattro partite in casa effettivamente potremmo far bene. Però non abbiamo fatto conti qualificazione in termini di punti. Veniamo da una stagione in cui siamo arrivati in fondo ragionando partita dopo partita e così vogliamo fare anche in questa nuova avventura: passo dopo passo". C’è un pensiero, inevitabile, per il popolo rossoblù che attende solo di conoscere le date delle partite in casa e in trasferta (accadrà domani) per far scattare la caccia al biglietto e al viaggio dei sogni. "Siamo tornati nella più importante competizione d’Europa dopo sessant’anni – dice l’ad rossoblù – e i nostri tifosi torneranno in stadi che non vedevano da decenni". O che, aggiungiamo noi, col Bologna in campo non hanno visto mai. Garante della nuova avventura, suggerisce Fenucci, sarà Vincenzo Italiano. "Da qui a gennaio ci aspettano tante partite, ma abbiamo la forza di un allenatore abituato a gestire i tre impegni settimanali".