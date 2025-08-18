Emozione Fortitudo, l’abbraccio della Fossa

L’incontro con la stampa e le prime parole ufficiali, poi l’abbraccio travolgente con il popolo biancoblù. Sarà una giornata speciale per la Fortitudo e particolare per coloro, tanti che hanno appena iniziato la loro avventura sotto le Due Torri. La lunga giornata dei biancoblù, allenamento a parte, inizia alle 12.45 al PalaZola, con l’open space riservato alle interviste con giocatori e staff. Coach Attilio Caja, capitan Matteo Fantinelli e poi il ritorno da vice allenatore di Matteo Angori a parte, per tutti gli altri giocatori e staff sarà un primo momento per farsi conoscere e rilasciare le prime parole ufficiali. Nell’ambiente si respira un’atmosfera positiva, dopo dieci giorni di applicazione e fatiche, il lavoro sta iniziando a dare i propri frutti e le gambe, seppur ancora un po’ imballate iniziano a muoversi come si vorrebbe.

All’incontro con la stampa farà seguito la parte più emozionale e sentita della giornata, l’incontro con il proprio popolo. Alle 18 in via Nannetti, all’esterno del PalaDozza, Caja, lo staff e tutti i giocatori saluteranno i tifosi della Effe, in quello che ormai negli ultimi anni è diventato un vero rito propiziatorio per dare ufficialmente il via alla stagione biancoblù. Per rispetto della tifoseria, visto che quest’anno Fantinelli e compagni hanno iniziato i primi di agosto ad allenarsi per una stagione che partirà prima rispetto all’anno scorso, si è deciso di attende per il saluto al popolo Fortitudo, la vigilia della prima uscita dopo un raduno solo per addetti ai lavori. Un bagno di folla che ci si augura sia di buon augurio per una stagione in cui la Effe parte ai nastri di partenza con un organico tutto nuovo, ma con la prospettiva di poter recitare un ruolo da protagonista. Il livello e la qualità degli avversari è di assoluto valore, ma in Fortitudo si punta in alto, conosci delle prerogative di una squadra fisica, atletica, con eccellenti individualità e che per onorare la propria canotta e il proprio pubblico non mollerà mai.

La squadra continua intanto ad allenarsi, al PalaZola senza Simon Anumba infortunato, e come annunciato out per un mese, ma con Alberto Conti aggregato e a disposizione già da sabato. Ma se oggi è giornata ’istituzionale’ domani invece sarà già tempo della prima amichevole per la Effe. Alle 18 al PalaOpenBox di Terranova Bracciolini, in provincia di Arezzo, la formazione di Caja affronterà nel primo test stagionale, la Real Sebastiani Rieti dell’ex Fabio Mian. Nel weekend poi spazio al torneo di Riccione con la doppia sfida in programma al Playhall con Cividale dell’ex Deshawn Freeman e di coach Stefano Pillastrini al venerdì e poi con Pesaro al sabato a conclusione del triangolare romagnolo. Insomma dopo due settimane di preparazione, la stagione della Effe sta entrando nel vivo.