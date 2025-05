"Emozione straordinaria. Che gioia accompagnare i rossoblù da cinque anni"

Massimo Cristiani, presidente di Selenella, Consorzio Patata Italiana di Qualità, che cosa significa essere partner e sponsor del Bologna dopo la vittoria della Coppa Italia? "Quella di mercoledì sera è stata una serata straordinaria che ci ha fatto provare, da tifosi e da sponsor del club rossoblù della nostra città, un’emozione incredibile. Emozione che sigilla un percorso che abbiamo vissuto insieme con il Bologna calcio e la società tutta".

Da quanti anni sostenete i rossoblù?

"Siamo sponsor di maglia del club da diverso tempo, da circa cinque anni. (Il Consorzio è back jersey partner del club, ndr)".

Essere sponsor significa affrontare con la squadra i tempi bui e quelli felici. Non trova? "Sono d’accordo, ma devo confessare che da quando siamo entrati nella famiglia rossoblù, il Bologna ci ha fatto vivere momenti bellissimi e insieme abbiamo condiviso soddisfazioni importanti".

Siete orgogliosi di questo club?

"Lo siamo immensamente. Quello all’Olimpico, a Roma, è un traguardo importantissimo raggiunto dalla squadra e noi, come Selenella, siamo orgogliosi di essere lì, sulla maglia dei giocatori, impegnati due sere fa nella vittoria di un titolo così importante come quello della Coppa Italia. E questa competizione, così come essere potuti scendere in campo per la finale, inevitabilmente, dà visibilità al nostro marchio".

Il Bologna è anche reduce dall’esperienza in Champions League...

"Vedere la propria squadra competere tra le big d’Europa è una sensazione che non ha prezzo. È stato straordinario".

Cosa accomuna il Consorzio e il club di Joey Saputo?

"Condividiamo e trasmettiamo gli stessi valori connessi a uno stile di vita sano, declinati però in campi diversi".

Selenella sarà ancora al fianco del Bologna per le prossime stagioni?

"Noi saremo ben lieti di accompagnare ancora il Bologna calcio lungo il suo percorso".

Mariateresa Mastromarino