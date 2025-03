Emozioni al tramonto al Sasso Balinello

L’ultimo tramonto dell’inverno visto da un balcone privilegiato, il Sasso Balinello o Monte di Stagno, a oltre 1200 metri di quota. È questa la proposta del Cai di Castiglione per l’escursione di giovedì 20 marzo, in occasione dell’equinozio di primavera. Il ritrovo è alle 16 in piazza Libertà a Castiglione e la partenza alle 16.30 dalla chiesa di Santa Rita al Brasimone. Il tempo di percorrenza totale è di circa 5 ore per un dislivello di 400 metri, con un livello di difficoltà E, cioè medio. Essendo il rientro in notturna, oltre al normale equipaggiamento da trekking è necessario portare una torcia o lampada frontale. Per i non soci del Cai la quota di partecipazione è 8 euro. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Stefano al numero 320/0477489.