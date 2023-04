Emozioni e colori sui muri "La casa come opera d’arte"

Il pittore statunitense Robert Henri, nell’Ottocento, affermava: "L’arte non si può separare dalla vita. È l’espressione della più grande necessità della quale la vita è capace ". Considerato il progetto che ha ideato, il giovane artista Harry Baldissera pare abbia preso alla lettera queste parole. Infatti, nel 2017, ha deciso di trasferirsi dal centro di Bologna in un antico casolare di campagna a Ponte Rizzoli. Poi, armato di pennello e di tanta immaginazione, ha impiegato quasi nove mesi per trasformare quel luogo nella Paciu Maison, una casa-opera d’arte in cui l’artista risiede ancora oggi.

In quello spazio, è come se l’artista vivesse dentro a un quadro e, per offrire la stessa possibilità al pubblico, ogni week-end organizza delle visite guidate a pagamento e su prenotazione. Durante il ’tour’ - che dura circa un’ora - sarà lo stesso Baldissera ad illustrare le quindici sale di cui si compone il casolare. Non semplici stanze, ma piccoli gioielli d’arte, frutto della creatività dell’artista, che si ispirano a tematiche sempre differenti o a grandi nomi del panorama artistico del passato. Per esempio, uno dei due bagni della casa, trae origine dal celebre dipinto di Vincent Van Gogh intitolato ‘Notte Stellata’.

In particolare, Baldissera satura l’intero spazio della stanza di colore blu, alternato da motivi gialli e ondulati, esattamente come nell’opera del pittore olandese. In questo modo, l’arte ’contamina’ ogni centimetro del bagno, diffondendosi ovunque: sulle pareti, sul soffitto, sul pavimento, sul mobilio e persino sui sanitari, dando vita così a un ambiente immersivo affascinante.

Nonostante Bologna non gli abbia dato i natali, l’ha accolto per tantissimi anni e, come già accennato, continua a farlo ancora oggi; perciò, Baldissera ha deciso di omaggiare la sua città, dedicandole l’intero salone della casa. Lì, l’atmosfera si tinge dei colori tipici delle sue costruzioni (rosso e arancione), e sempre lì, schienali in pelle di antiche sedie, "ospitano" disegni di paesaggi felsinei. In conclusione, largo ai bambini, perché nella ‘Sala da tè’ (così denominata dall’artista nonostante si tratti di una delle tre camere da letto), l’ispirazione è tratta, invece, da una fiaba.

Questa volta, a prendere il sopravvento è la magia di Alice nel paese delle meraviglie, grazie alla quale un servizio di ceramiche da tè può rimanere appeso al soffitto. Tutto ciò per ricordare, spiega Baldissera, "che lo stupore ci pervade quando ci rendiamo conto che il mondo va al contrario. Si tratta di un monito a non fermarci alla prima impressione, ma ad andare oltre a ciò che vediamo e sentiamo". Per informazioni e prenotazioni: www.paciumaison.com.

Manuela Valentini