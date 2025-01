Emozioni latin con Karen Souza

Un’ugola jazz esaltata dai magazine glamour d’oltreoceano, una serie di riletture mozzafiato in chiave jazz di pièce celebri pop rock: luci stasera al Bravo Caffè su Karen Souza che molti conoscono per le originali versioni di Creep dei Radiohead e Personal Jesus dei Depeche Mode. L’artista argentina dalle 22,15 sfoglierà il progetto Suddenly Lovers con Nicolaj Konstadinov (piano), Daniele Febbo (basso) e Kristian Jelev (batteria). Produttrice, arrangiatrice, ritenuta la più grande cantante di latin jazz e di bossa in attività, la storytelling allevata in una famiglia di musicisti vanta numeri di ascolto strabilianti: oltre 1,2 milioni di followers mensili in 185 dei 194 paesi di tutto il mondo. Ma Karen s’è affermata anche per il timbro della voce e il suono delle sfumature e delle dinamiche intenso. Una delle sue hit, Language of Love, è stata scelta da Ralph Lauren come colonna sonora della sua nuova collezione.

g. a. t.