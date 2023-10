Enac e Aeroporto, intesa da 140 milioni

Firmato da Aeroporto di Bologna e Enac il contratto di programma 2023-2026. Il documento - che disciplina la realizzazione del Piano degli investimenti, gli obiettivi di qualità e di tutela ambientale e la dinamica tariffaria - prevede investimenti complessivi per 140 milioni. La stipula, spiegano dallo scalo emiliano, arriva "al termine di un lungo iter" che ha visto la società di gestione del ‘Marconì presentare ad Enac, "ottenendone piena approvazione già nel corso del 2022, l’aggiornamento del Piano investimenti, del traffico, della qualità e della tutela ambientale per il periodo 2023-2026". Enac, sottolinea ancora l’Aeroporto di Bologna, ha anche approvato "il Piano Economico Finanziario, che prevede investimenti nel quadriennio per oltre 140 milioni. Il Piano degli investimenti programmati è integralmente finanziato da AdB, con fondi propri ed attraverso finanziamenti bancari e della Bei-Banca Europea per gli Investimenti".