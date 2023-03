Enav: "Una virata anticipata per ridurre il rumore degli aerei"

Una virata anticipata per ridurre il rumore dei sorvoli degli aerei sulla città. È la soluzione pensata da Enav per attenuare i disagi (e le proteste) dei cittadini. "È stata valutata e verificata la fattibilità di modificare la vigente procedura di decollo antirumore, anticipando il punto di virata al raggiungimento di una quota di 520 piedi rispetto agli 800 piedi previsti dalla vigente procedura", ha detto l’assessore Massimo Bugani, leggendo una risposta dell’assessore Valentina Orioli a una domanda d’attualità presentata dal consigliere del Pd Claudio Mazzanti. Per ora si tratta solo di una sperimentazione, ma se il monitoraggio darà esisto positivo, diventerà una modifica definitiva. Del resto, l’ipotesi di utilizzo esclusivo del corridoio del Bargellino per decolli e atterraggi è scartato in partenza. Lo studio commissionato dall’Aeroporto di Bologna illustrato da Enav ha infatti evidenziato che "l’ipotesi in valutazione determina la riduzione del 46% dei valori di capacità aeroportuale", riporta Orioli. Insomma, quella soluzione penalizzerebbe lo scalo, riducendoil traffico e producendo un "aumento dei ritardi e della complessità".