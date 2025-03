Endometriosi in crescita. Tremila donne in cura: "Patologia fisica e sociale"

Tremila donne malate di endometriosi che, ogni anno, si recano nell’Unità operativa di Ginecologia e Fisiopatologia della riproduzione umana del Sant’Orsola, diretta dal professor Renato Seracchioli, centro di riferimento regionale per questa patologia. Infatti, il 30 per cento di queste donne arriva da altre regioni e circa il 10 per cento viene sottoposto ad interventi chirurgici complessi. Si tratta di una patologia infiammatoria benigna ad andamento cronico e recidivante, caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina in cui è normalmente contenuto.

L’endometriosi è una malattia piuttosto diffusa: secondo alcune stime, interessa almeno il 10 per cento delle donne in età fertile, il 70 per cento delle donne affette da sindromi dolorose e dolori pelvici e fino al 50 per cento delle donne con problemi di fertilità e può colpire la donna fin dall’adolescenza ed è questa la fascia d’età a cui bisogna rivolgersi per combattere il ritardo diagnostico con una grande impatto non solo fisico, ma anche sociale, come fa notare il primario.

Il mese di marzo è dedicato alla sensibilizzazione su questa malattia e domani, il Policlinico ospiterà Chiara Martegiani, attrice, protagonista, ideatrice e co-sceneggiatrice della serie Antonia, che narra le vicende quotidiane di una giovane trentenne affetta da endometriosi. "Avere una diagnosi è già una grande conquista se pensiamo che per averla servono anche anni. È una malattia con cui una donna deve imparare a convivere da diversi punti di vista. Uno dei principali è la maternità: questa è una malattia che può portare all’infertilità – sottolinea Martegiani –. È una malattia inoltre che può isolare: a causa dei forti dolori cronici si può fare fatica nelle proprie relazioni sociali e affettive. Per una donna in sintesi è una malattia quindi nella quale può essere utile, come ho immaginato per il mio personaggio, fare un percorso psicologico di supporto. La malattia può essere respingente e l’ironia può rendere più semplice sviluppare empatia e identificarsi".

