Endometriosi, la malattia nascosta Una panchina per farla emergere

"La voce di una è la voce di tutte". E anche per questo motivo, davanti all’atrio del padiglione 4 del Sant’Orsola, è stata installata ieri una panchina gialla "per fare luce sulla malattia invisibile", l’endometriosi, patologia infiammatoria benigna caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale al di fuori della cavità uterina. Si tratta della 160esima panchina in Italia, la prima a Bologna, anche se l’obiettivo è quello di aumentarne il numero, installandone diverse anche davanti alle scuole. Soprattutto se si pensa che l’endometriosi è una malattia piuttosto diffusa, secondo le stime interessa almeno il 10 per cento delle donne in età fertile, ma è ancora oggi troppo sottovalutata: tra i primi sintomi e una corretta diagnosi, passano in media dai sette ai nove anni. "Spesso la donna stessa non approfondisce i sintomi – afferma la direttrice del Sant’Orsola, Chiara Gibertoni – e per questo bisogna lavorare molto sul tema dell’attenzione e comprendere quando il dolore è legato a questa patologia. Il Sant’Orsola è centro di riferimento per il terzo livello, quindi le forme più avanzate e gravi, ma anche un centro di primo livello, sulle forme più leggere che non richiedono l’intervento chirurgico".

Il progetto ‘Sediamoci sul giallo: Endopank’ è promosso dall’associazione ‘La voce di una è la voce di tutte Odv’: sulla panchina è presente anche un qr code che, una volta inquadrato, aprirà un video nel quale si spiegano la patologia, i sintomi e le terapie: "Una panchina gialla che non è solo un simbolo, ma un vero modo per fare informazione soprattutto al pubblico al quale noi vogliamo rivolgerci principalmente, alle adolescenti", spiega Vania Mento, presidente dell’associazione.

g.d.c.