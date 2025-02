Enel inaugura un nuovo negozio in via D’Azeglio

Centralità del cliente, vicinanza al territorio ed efficacia nelle offerte integrate per un uso più consapevole dell’energia. Si rinnova e si rafforza la mission di Enel con l’apertura del nuovo spazio Enel di Bologna, in via Massimo D’Azeglio 78 D, in una zona centrale della città, che vuol essere più di un semplice punto vendita ma un vero e proprio luogo di relazione e di connessione per i cittadini bolognesi, e non solo, che cercano soluzioni energetiche efficienti e personalizzate.

All’inaugurazione del nuovo spazio Enel sono intervenuti il responsabile Enel Retail Italia Marco Sanza e il responsabile Enel Physical Channels Italia Massimiliano Losito. "Con l’apertura di questo nuovo negozio, frutto di un concept innovativo che stiamo sviluppando anche in altre città in Italia – ha dichiarato Sanza – vogliamo rafforzare il nostro impegno sul territorio e offrire un servizio innovativo e su misura, rendendo il cliente protagonista della transizione energetica. Il nostro obiettivo è porci come interlocutore unico per i nostri clienti per tutti gli usi energetici, per l’elettrificazione di case, uffici, negozi ottimizzando l’uso dell’energia in un’ottica sostenibile".

Nel nuovo store i cittadini potranno trovare offerte onnicomprensive che includono non solo la fornitura di energia e gas, ma anche servizi come la fibra, la ricarica per auto elettriche, l’installazione di pannelli fotovoltaici, pompe di calore ed efficienza energetica, facilitando il percorso verso l’elettrificazione dei consumi. Il nuovo spazio Enel sarà aperto al pubblico da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.