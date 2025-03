Energia e costi, inaugurato uno sportello per i cittadini

Una linea diretta per avere consigli e informazioni sul risparmio energetico, una pagina web per tenersi informati. É il nuovo servizio inaugurato dall’Unione dei Comuni delle valli di Reno, Lavino e Samoggia per diffondere consapevolezza sull’importanza delle scelte energetiche individuali e per offrire una guida nel mondo dell’energia e delle azioni per il clima. Il servizio di consulenza, prenotabile via email, è gestito con il supporto dell’Agenzia per l’energia e lo Sviluppo Sostenibile in accordo coi Comuni di Casalecchio, Zola, Monte San Pietro, Valsamoggia e Sasso Marconi e rappresenta una guida nel mondo dell’energia, offrendo informazioni sulle autoconsumo, bonus, detrazioni e incentivi.