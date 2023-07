Energia, educazione e ambiente Legacoop premia cinque start up

Premiate, con un contributo di 10.000 euro a fondo perduto per l’avvio della start up, le cinque migliori idee imprenditoriali uscite dal percorso di Coopstartup Change Makers promosso da Legacoop Bologna Legacoop Imola e Coopfond. Si tratta di progetto nato con l’obiettivo di accompagnare nascita e sviluppo di idee imprenditoriali, da realizzare in forma cooperativa, capaci di promuovere un cambiamento in ambito economico, sociale, ambientale e culturale. La premiazione all’interno del Creator Day, in programma a Dumbo.

I premiati: Bangherang, progetto che nasce da una associazione di giovani professionisti dell’area educativa con l’obiettivo di sviluppare, produrre e commercializzare servizi socio- educativi innovativi, basati sull’approccio educativo non formale. Diventare Alberi, progetto che ha lo scopo di sviluppare, promuovere e commercializzare un nuovo legame tra persone e alberi. Il Passo della Barca, società cooperativa e impresa sociale che al contempo è una comunità di donne e uomini che condividono un progetto di rigenerazione urbana economico- sociale fondata sulla valorizzazione del quartiere Barca e zone limitrofe nella città di Bologna, al fine di recuperare spazi pubblici (reintegrandoli nel tessuto delle relazioni della vita urbana) e di restituire alla comunità un ambiente urbano sostenibile, ospitale e innovativo. Kilowez, progetto di una innovativa comunità di energie rinnovabili in forma cooperativa per produttori e consumatori di energia nell’area di Bologna. L’iniziativa segue la nuova normativa che recepisce in Italia la direttiva europea Red II, mira a promuovere l’autoconsumo e la condivisione di energia rinnovabile attraverso la promozione di una cooperativa capace di aggregare condomini, cittadini e imprese. Stessa Terra, start up cooperativa tutta femminile che si occupa di accompagnare l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese vitivinicole e agroalimentari, vocate alla sostenibilità ambientale in tutte le sue forme, sostenendole con strumenti innovativi e digitali affinché possano diventare soggetti riconosciuti sui mercati stranieri particolarmente attenti al Made in Italy.

Coopstartup Change Makers è realizzata grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0 e Fondazione Unipolis, con il patrocinio dell’Università di Bologna, del Comune e della Città Metropolitana di Bologna e in collaborazione con Alma Vicoo, Alma Cube, Innovacoop, Spazio Tengo, Impronta Etica e Change Makers Magazine.